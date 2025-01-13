Госдолг Нижегородской области за 2024 год вырос на 13,7 млрд рублей

Нижегородская область за 2024 год увеличила госдолг на 13,7 млрд рублей. Как сообщили в областном минфине, на 1 января 2025 год долг достиг 168,9 млрд руб. В том числе, 8,9% — это кредиты коммерческих банков, привлеченные в конце года для частичного погашения ранее принятых долговых обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам министра финансов Ольги Сулимы, коммерческие кредиты ланируют погасить до конца января. 75% нижегородского госдолга сейчас составляют бюджетные кредиты, 15,4% — государственные ценные бумаги. Еще 0,7% — госгарантии.

Рост долга по сравнению с началом 2024 года в правительстве связывают с привлечением федеральных бюджетных кредитов. Всего регион получил за 2024 год восемь траншей инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) на 23,9 млрд руб. В нижегородском минфине напомнили, что в 2021 году области одобрили самый большой в России портфель ИБК — более 107 млрд руб.

Замгубернатора Егор Поляков сообщил, что из этой суммы Нижегородская область получила 57,3 млрд руб. на строительство метро, дублера проспекта Гагарина, модернизацию электротранспорта, реконструкцию дорог и создание объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Кулибин».

Объем основного долга региона по ценным бумагам за 2024 год сократился на 8 млрд руб. за счет погашения амортизационной части по облигациям 2018, 2019 и 2020 годов.

Долговая нагрузка бюджета региона на 1 января 2025 года находится на уровне 60%.

Галина Шамберина