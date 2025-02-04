Венгрия заключит экономическое соглашение с США в обход Евросоюза

В ближайшее время Венгрия заключит сделку с США, чтобы сохранить экономические отношения между государствами. Это решение премьер-министр Виктор Орбан принял в обход государств Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трамп будет отстаивать интересы Америки... Европейскому Союзу предстоят трудные месяцы, и брюссельским бюрократам тоже предстоят тяжелые времена»,— говорится в сообщении на сайте политика. По мнению премьера, Дональд Трамп «перевернул мир с ног на голову». Он подчеркнул, что найти контакт смогут только те государства, которые «знают друг друга». «В Брюсселе все могут видеть, что торнадо Трампа приближается, но большинство все еще верят, что они могут ускользнуть. Но этого не произойдет»,— написал премьер-министр.

Благодаря указам администрации американского президента изменится ситуация с незаконной миграцией, «гендерным безумием» и, отдельно отметил господин Орбан, прекратится финансирование российско-украинского конфликта. Виктор Орбан уверен, что в 2025 году вернется «политика мирных лет», благодаря чему экономика Венгрии продолжит развиваться.

Позиция премьер-министра Венгрии отличается от позиции лидеров государств в ЕС. Он не единожды призывал отменить санкции против России, поскольку они, по его мнению, наносят урон самой Европе. Руководство ЕС, по оценке «Ъ», дистанцировалось от господина Орбана из-за его мирной миссии по Украине и России.

Как лидеры ЕС планируют защищаться от России и от Дональда Трампа, читайте в материале «Европа встала в оборонительную позу».