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Комтранс планирует оставить в Пулково только два места для заказа такси

В петербургском аэропорту Пулково может остаться всего два места для заказа такси. Соответствующий документ, подготовленный по распоряжению комитета по транспорту, был опубликован на сайте Смольного и сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Соответствующие стойки планируют расположить на первом этаже после зоны таможенного контроля. На текущий момент в Пулково нет точек для заказа такси, в связи с этим извозчики предлагают свои услуги прямо на выходе из воздушной гавани.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский аэропорт снова поднял тарифы на парковку — с 350 до 400 рублей за полчаса. При этом ранее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало их необоснованно дорогими.

Андрей Маркелов

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