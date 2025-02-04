Комтранс планирует оставить в Пулково только два места для заказа такси

В петербургском аэропорту Пулково может остаться всего два места для заказа такси. Соответствующий документ, подготовленный по распоряжению комитета по транспорту, был опубликован на сайте Смольного и сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Соответствующие стойки планируют расположить на первом этаже после зоны таможенного контроля. На текущий момент в Пулково нет точек для заказа такси, в связи с этим извозчики предлагают свои услуги прямо на выходе из воздушной гавани.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский аэропорт снова поднял тарифы на парковку — с 350 до 400 рублей за полчаса. При этом ранее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало их необоснованно дорогими.

Андрей Маркелов