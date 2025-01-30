Аэропорт Пулково вновь поднял тарифы на парковку

Петербургский аэропорт Пулково снова поднял тарифы на парковку — с 350 до 400 рублей за полчаса. При этом ранее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало их необоснованно дорогими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На вопрос «Фонтанки» о причинах повышения в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что в 2025 году руководство пересмотрело цены с учетом инфляции. В результате тарифы действительно выросли.

«С решением УФАС мы не согласны, оно обжалуется в судебном порядке»,— сообщили в пресс-службе Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал о том, что УФАС по Петербургу признало тарифы на парковку в Пулково монопольно высокими.

Читайте об этом в нашем материале «Судебное дело припаркуется в Пулково».

Дарья Астанина