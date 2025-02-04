Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В минстрое Удмуртии рассказали о ходе ремонта водопровода в Воткинске

Повреждение задвижки не позволило полностью перекрыть воду на участке водопровода в Воткинске, авария на котором привела к отключению холодного водоснабжения (ХВС) для 2 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии.

Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии

Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии

Ремонтные работы на трубопроводе начнутся после замены детали. Тогда ХВС будет перекрыто. По данным ведомства, сейчас холодная вода к объектам подается. По заявкам населения организуют подвоз воды.

Напомним, аварии на водопроводе диаметром 500 мм на ул. Свободы произошла днем 3 февраля. Повреждение привело к отключению ХВС шести социальных объектов, в их числе детская поликлиника и центральная районная больница, а также шести многоквартирных и 541 частного дома.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...