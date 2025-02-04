2 тысячи жителей Воткинска второй день остаются без холодной воды из-за аварии

Более 2 тыс. жителей Воткинска второй день остаются без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе диаметром 500 на ул. Свободы. Как сообщила пресс-служба администрации города вчера в 21:45, устранить повреждение не удалось. Жителям было рекомендовано сделать запас воды. Аварийно-восстановительные работы перенесли на сегодня. Они начнутся в 09:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии

Напомним, холодную воду из-за аварии отключили вчера в 13:00 из-за аварии на водопроводе. По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаила Баранова, быстро устранить повреждения было невозможно из-за «большого объема воды в магистральных сетях».

«Требуется время, чтобы снизить давление в водопроводе, только потом можно будет откачать воду и приступить к устранению дефекта»,— сказал он вчера вечером.

Авария затронула шесть социальных объектов, в их числе детская поликлиника, центральная районная больница, медучилище, детский дом, туберкулезный диспансер и филиал Удмуртского государственного университета. Кроме того, без холодной воды остались шесть многоквартирных и 541 частный дом.