За год количество аптек в Сочи выросло на 7%

В Сочи за 2024 год количество аптек выросло на 7%. Сейчас на курорте 533 таких объекта, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе геосервиса 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По данным геосервиса 2ГИС, за 2024 год (с января 2024 по декабрь 2024 включительно) количество аптек в Сочи выросло на 7% — до 533», – говорится в ответе сервиса.

«Ъ-Сочи» сообщал, что на курорте в первой половине января 2025 года отмечен рост спроса на витамины и омега-3 на 5% по сравнению с декабрем 2024 года. Эксперты связывают такую динамику с повышенной потребностью в поддержании иммунной системы и общего здоровья в зимний период.

Вячеслав Рыжков