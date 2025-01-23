Спрос на витамины и омега-3 вырос на 5% в Сочи

В первой половине января 2025 года в Сочи выявили рост спроса на витамины и омега-3 на 5% по сравнению с декабрем 2024 года. Это увеличение связано с повышенной потребностью в поддержании иммунной системы и общего здоровья в зимний период. Исследование «Сбер еаптека» и «Купер» также показывает, что аналогичный спрос есть в других городах, таких как Саранск и Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Провизор и заведующий аптекой «Сбер еаптека» Дмитрий Гуров уточнил, что в холодный период года покупатели чаще всего ищут поливитаминные комплексы. Среди моновитаминов наибольшим спросом пользуются витамин D, аскорбиновая кислота, цинк и омега-3. Специалист отметил, что шипучие формы препаратов являются более предпочтительными из-за быстрого действия. Для людей с нарушениями желудочно-кишечного тракта специалисты рекомендуют использовать таблетки в пленочной оболочке.

Среди наиболее популярных витаминов выделяются витамины D, C, E, A и группа B. Средняя стоимость набора витаминов составляет 2,5 тыс. руб. Омега-3 является самым дорогим компонентом, цена которого достигает 1 тыс. руб. Эксперты отмечают, что россияне в холодное время года чаще выбирают поливитаминные комплексы и шипучие формы препаратов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте закрыли аптечный пункт на улице Донской. Владелицу аптеки неоднократно привлекали к ответственности за безрецептурную продажу лекарств, содержащих психоактивные вещества, которые вызывают помутнение рассудка и в результате бесконтрольного приема могут привести к состоянию, опасному для жизни и здоровья

Мария Удовик