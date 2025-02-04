Кремль не комментирует слова Трампа о прогрессе в решении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российской стороне пока нечего добавить по вопросу урегулирования конфликта с Украиной. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в этом направлении был достигнут «большой прогресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме»,— сказал господин Песков журналистам. Он отметил, что в Кремле пока не знают точно, каким образом американский президент планирует содействовать решению конфликта, «поэтому здесь трудно давать какую-то оценку».

В ходе пресс-колла представителя Кремля попросили прокомментировать заявление Дональда Трампа, заявившего о готовности США помогать Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельных ресурсам. «Если называть вещи своими именами, это — предложение покупать помощь. То есть, не продолжать ее оказывать на безвозмездный основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта»,— сказал Дмитрий Песков.

Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса в решении конфликта на Украине 3 февраля, но деталей не уточнил. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он также рассказал о желании заключить сделку с Украиной, в рамках которой помощь от США будет поступать в обмен на «редкоземельные металлы и другие вещи». Financial Times со ссылкой на источник писала, что эта идея, «похоже, совпадает с ''планом победы''» президента Украины Владимира Зеленского.

О планах президента США по урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Лусине Баласян