Нижегородскому минсельхозу выделили на год 18 млн рублей для борьбы с борщевиком

Для борьбы с борщевиком Сосновского в бюджете министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области на 2025 год предусмотрено 18 млн руб. Объем финансирования сопоставим с суммой предыдущего года, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве.

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Там подчеркнули, что эти деньги предусмотрены на обработку земель сельхозназначения. Также информацию о распространении борщевика учитывают в расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов. При произрастании борщевика на земле, находящейся в чьей-то собственности, ответственность за обработку несет собственник, пояснили в минсельхозе.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в августе 2024 года заксобрание Нижегородской области приняло в первом чтении законопроект о борьбе с борщевиком, внесенный молодежным парламентом. В том числе он предусматривает штрафы для тех, кто не принимает меры по борьбе с этим растением. Однако у депутатов возникло много замечаний к законопроекту, на второе чтение его пока так и не вынесли.

Аналогичная судьба и у федерального законопроекта о борьбе с борщевиком. Его Госдума приняла в первом чтении в феврале 2024 года, и уже почти за год больше изменений не было, хотя проект с рассмотрения не снят.

Ирина Швецова