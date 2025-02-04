Букмекеры назвали «Ак Барс» фаворитом в матче с СКА 4 февраля

Букмекерские компании считают казанский хоккейный клуб «Ак Барс» фаворитом в предстоящем матче с СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге в 19:30.

Коэффициент на победу барсов в основное время составляет 3,20. Вероятность победы петербургского клуба букмекеры оценивают на 1,97.

2 февраля «Ак Барс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:3. Казанский клуб 28 января также обыграл «Салават Юлаев» в овертайме (4:3). Ранее 25 января татарстанские хоккеисты уступили «Сибири» (0:1). После этого матча защитника команды противников Тимура Ахиярова оштрафовали за непристойный жест, который спортсмен показал в конце игры.

Дарья Сайфиева