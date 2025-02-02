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«Ак Барс» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ со счетом 6:3

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

Очки «Ак Барсу» принесли хоккеисты Артем Галимов, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов и Никита Дыняк. Для казанского клуба игра закончилась третьей победой подряд.

«Ак Барс» занимает третье место с 68 очками в турнирной таблице восточной конференции, выше расположились челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».

Следующая игра казанской команды пройдет в гостях против СКА.

Диана Соловьёва

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