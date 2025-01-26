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После матча с «Ак Барсом» игрока «Сибири» оштрафовали за непристойный жест

На защитника «Сибири» Тимура Ахиярова наложили денежный штраф за непристойный жест, который спортсмен показал после матча с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Эпизод был рассмотрен спортивно-дисциплинарным комитетом. По регламенту защитник «Сибири» может заплатить штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Матч «Ак Барса» против «Сибири» прошел 24 января. Победу одержал новосибирский клуб со счетом 1:0. После матча защитник «Сибири» показал в сторону зрителей «Ак Барса» цифры 1 и 0, после чего сделал непристойный жест.

Диана Соловьёва

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