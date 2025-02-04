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Карелии коснулось «форелевое безумие»

Как рыболовное хозяйство в республике лишилось 45 тонн рыбы

Рыболовное хозяйство в Карелии лишилось 45 тонн форели из-за поврежденных садков. Цена партии — от 30 млн руб. до 40 млн руб. «РИА Новости» со ссылкой на главу Сортавальского муниципального округа Сергея Крупина пишет, что сети, в которых держалась рыба, разрезали злоумышленники. 2 февраля за богатым клевом приехали несколько сотен рыбаков со всей республики и Ленинградской области, их не отпугивала даже дежурящая у льда полиция. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

За минувший год в Карелии это уже минимум третий случай «форелевого безумия», когда рыба «сбегает» из хозяйств в свободные воды. Обычно в таких ситуациях устанавливаются специальные сети, которыми ее частично вылавливают. Но в этот раз на льду озера в Сортавальском районе началось столпотворение и беспорядки, рассказал учредитель пострадавшего хозяйства «Форель Лавиярви» Кирилл Папушин: «30 января было повреждено четыре садка, разрезаны сетные камеры. На одном из них нашли осколок лезвия.

По факту это просто хищение. Все сотрудники предприятия в выходные были заняты тем, что отгоняли неравнодушных от садков.

Плюс ко всему, там ситуация обострялась, потому что были нетрезвые провокаторы, которые толпу заводили, и люди вступали в стычки с нашими сотрудниками. Слава богу, порезали не все садки на хозяйстве, но достаточно и этого. То есть в результате хозяйство понесло убытки в размере порядка 30 млн руб.».

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В чатах рыбаков рассказывали, что на месте соперники кидались рыбой, дрались за лунки, плескали водкой в лицо. Полиция пока ищет злоумышленников и вместе с Росгвардией отгоняет от территории хозяйства любителей форели. Компенсаций от государства компания не ждет, и страховка потерь не покроет. Компании может грозить даже разорение, заметил президент Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин: «Для бизнеса это большая трагедия, а для некоторых хозяйств — невосполнимая, которая, думаю, приведет к банкротству этих рыболовных хозяйств. Ведь чаще всего закупка кормов происходит на кредитные деньги. И потеря такого стада форели означает невыплату этих займов».

Приезжали за наживой из Ленинградской области и всей Карелии. 1 кг такой форели в розницу стоит 1 тыс. руб. В итоге на озере собралось около 1,5 тыс. рыбаков, лед треснул, лунки прорубили на расстоянии меньше 1 м друг от друга, а очередь к парковке растянулась на 1,5 км. Некоторые вывозили мешки и даже фургоны улова. Поездка стала прибыльной и для автора Telegram-канала «Рыбак со псковской» Валерия: «Дорога от дома до точки занимает 270 км. Поклевка себя не заставила долго ждать. И сразу попалась форель весом в районе килограмма, еще с немалым количеством икры. Клев продолжался в течение всей ночи. Большое столпотворение рыбаков, я никогда столько не видел. В общем-то у нас на двоих с отцом получилось поймать 105 кг форели, чуть меньше половины мы раздали своим близким, небольшую часть продали, чтобы отбить все свои траты на дорогу».

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Сейчас в регионе действует ограничение по вылову — не больше 5 кг рыбы на человека, а рыбачить можно не ближе, чем в 0,5 км от садков. Тем, кого сотрудники полиции поймали на территории хозяйства, грозит штраф от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Но запретить ловить рыбу в общих водах хозяйство не может, отметил председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев: «Предприниматель не может на всей территории без разрешения вылавливать эту рыбу. Но получение разрешения — это два часа работы. Вопрос о том, имеют ли право рыбаки в определенных локациях ловить рыбу или нет, на сегодняшний момент достаточно спорный. В нашем понимании, да, безусловно имеют».

Выиграть в этой ситуации смогли и специализированные магазины. Около года назад, когда на Ладоге из рыбохозяйства уплыло около 300 тонн радужной форели, полки с приманкой и инвентарем опустели за несколько дней.

Анжела Гаплевская

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