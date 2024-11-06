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Ценовые сети

Александра Мерцалова о внутренних вызовах рыбного рынка

«Если долго мучиться, что-нибудь получится»,— пелось в популярной в СССР 1970-х песне. На практике эти слова на днях доказали российские рыбодобытчики. На выходных правительство опубликовало постановление, выводящее из-под курсовых экспортных пошлин мороженые сардины иваси и филе минтая. На последний, согласно данным Ассоциации добытчиков минтая, приходится 35% вылова и производства рыбопродукции в России и около 80% экспортной выручки.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Решение правительства вступает в силу 10 ноября и может считаться победой производителей. Их усилия последние месяцы были направлены на то, чтобы убедить власти в разрушительном действии ограничений. Только в октябре обращения в федеральные органы власти отправили четыре крупнейших рыночных объединения, сообщал РБК. Бизнес апеллировал к резкому снижению рентабельности, смещению сроков реализации заявленных инвестпроектов и проч.

Но в любом вопросе не стоит недооценивать роль внешней конъюнктуры, а именно — снижения оптовых цен на популярную белую рыбу. В конце августа из данных ФГУП «Нацрыбресурс» было видно, что тот же минтай на Дальнем Востоке подешевел на 15,2% к началу года. Но конъюнктура начала меняться. Последние недели аналитики «Нацрыбресурса» в своих бюллетенях фиксируют начавшийся рост цен на некоторые виды белой рыбы. Минтай на Дальнем Востоке, например, за прошлую неделю прибавил 2,8% в оптовой закупке, за позапрошлую — 5,9%. Цены укрепляются под влиянием конкуренции между экспортным и внутренним спросом, прямо указывают аналитики. Оптовая стоимость закупки не всегда прямо отражается на розничных показателях, но все же имеет на них влияние.

Розничная стоимость продуктов на внутреннем рынке — непростой вопрос для профильных регуляторов. Судить об этом можно хотя бы по заявлениям вице-премьера Дмитрия Патрушева, поручившего по итогам совещания 1 ноября вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка. Всем заинтересованным ведомствам традиционно было наказано в течение двух недель принять исчерпывающие меры. «Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями, обеспечить необходимый уровень производства продукции»,— заявил вице-премьер.

Выраженный рост стоимости рыбы внутри страны под давлением растущего экспорта в перспективе может оказаться для отрасли не менее насущной проблемой, чем пресловутые курсовые пошлины. Тем более что ключевых инструментов для оперативной стабилизации цен у властей два: сужение экспорта и расширение импорта. А ведь именно последний был основным объектом борьбы российских производителей рыбы до 2022 года.

Александра Мерцалова

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