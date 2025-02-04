Московская «Культреставрация» спроектирует обновление Дома офицеров в Воронеже

Победителем конкурса на разработку проекта обновления Дома офицеров в Воронеже (ОКН «Мариинская гимназия») стало московское ООО «Культреставрация». Компания забрала подряд за 61,1 млн руб. при начальной цене в 61,7 млн. Контракт заключен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом офицеров в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Дом офицеров в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Московская компания обошла четверых участников, предлагавших выполнить работы за 55–60,5 млн руб. Их имена не раскрываются.

По данным Rusprofile, ООО «Культреставрация» было зарегистрировано в Москве в марте 2014 года. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Уставный капитал — 1 млн руб. Бенефициар и генеральный директор — Дмитрий Димитриенко. 2023 год компания отработала с выручкой в 565 млн руб. и чистой прибылью в 21 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 292 млн и 7,1 млн руб. соответственно. С мая 2017 года общество получило 65 госконтрактов на 2,4 млрд руб. в сумме, в том числе 34 на 1,5 млрд от Министерства культуры РФ. Ведомство выступало заказчиком и в этой закупке.

Победителю торгов предстоит провести комплексные научные исследования, включая инженерные изыскания, разработать эскизный проект реставрации и приспособления, а затем — рабочую проектно-сметную документацию. Последнюю нужно согласовать с региональным управлением по охране ОКН и Минкультом, также необходимо пройти негосударственную экспертизу.

Работы требуется выполнить до 31 января 2026 года. Гарантия на них составит 60 месяцев.

Итоги конкурса должны были подвести еще 16 января, однако определение поставщика приостановили из-за жалобы воронежского реставратора «Степс». Компания пожаловалась на действия оператора торгов, из-за которых не смогла подать заявку на участие. Федеральная антимонопольная служба признала претензию обоснованной и выявила нарушения в работе АО «Единая электронная торговая площадка». Оператор устранил их, после чего подведение итогов конкурса возобновили.

В феврале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщил, что после обновления ОКН будет перепрофилирован из здания Областного дома молодежи под Центр военно-патриотического воспитания. В июле глава региона заявил, что часть Дома офицеров будет отведена под Центр допризывной подготовки.

Алина Морозова