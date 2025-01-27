ФАС согласилась с жалобой на торги по проекту обновления Дома офицеров в Воронеже

Федеральная антимонопольная служба признала обоснованной жалобу известного в Воронежской области реставратора ООО «Степс» на конкурс по проекту обновления Дома офицеров (ОКН «Мариинская гимназия») в облцентре. Однако выдавать предписание об устранении нарушений оператору торгов — АО «Единая электронная торговая площадка» — не стали. Это связано с тем, что он самостоятельно сделал это, говорится в решении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом офицеров в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дом офицеров в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители «Степса» указали в жалобе, что не смогли подать заявку на участие в процедуре из-за внеплановых технических работ на сайте оператора. В «Единой электронной торговой площадке» пояснили, что это было связано с внешней попыткой уничтожить данные и инфраструктуру проведения электронных торгов. В связи с этим всем участникам закупки были направлены уведомления о переносе сроков проведения конкурса. При этом законодательство РФ о контрактной системе не дает оператору торгов такое право.

Комиссия ФАС усмотрела в действиях «Единой электронной торговой площадки» признаки административного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ч. 5. ст. 31.1 КоАП РФ (санкция предусматривает штраф в 15 тыс. руб.). Материалы для решения вопроса о возбуждении административного дела переданы должностному лицу управления контроля размещения государственного заказа ФАС.

В материалах закупки появилась информация о том, что на участие в ней поступило пять заявок. Победителем признали участника, предложившего выполнить работы за 61,15 млн руб. при начальной цене подряда в 61,7 млн. Его имя пока не раскрывается.

Алина Морозова