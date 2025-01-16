Воронежский реставратор обжаловал торги на проект обновления Дома офицеров

Федеральная антимонопольная служба приостановила определение подрядчика для разработки проекта реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Мариинская гимназия» в Воронеже, известного как «Дом офицеров». Это связано с принятием жалобы местного ООО «Степс» на действия оператора торгов — АО «Единая электронная торговая площадка». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом офицеров в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дом офицеров в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В жалобе компания указала, что не смогла подать заявку на участие в конкурсе из-за внеплановых технических работ на электронной площадке «Росэлторг». Рассмотрение претензии запланировано на 17 января.

Министерство культуры РФ объявило конкурс на разработку проекта реконструкции Дома офицеров 25 декабря. Его итоги планировалось подвести 16 января. Начальная цена контракта составляет 61,7 млн руб. Работы требуется выполнить до 31 января 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Степс» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2006 года для деятельности в области архитектуры. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Владимир Рябов. Он также является учредителем и руководителем местного застройщика ООО «Система». По итогам 2023 года «Степс» получил выручку в 65 млн руб. и чистую прибыль в 105 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 54 млн и 11 тыс. руб. С марта 2011 года компания выиграла 119 госконтрактов на 494,7 млн руб. в сумме. Крупнейший заказчик — воронежский минстрой (14 контрактов на 138,5 млн руб. в сумме).

У «Степса» есть лицензия Минкульта на сохранение исторических зданий. В Воронеже она в частности реставрировала «Дом кантонистов» на улице Сакко и Ванцетти, здание музея «Арсенал» на улице Степана Разина и «Усадьбу Глущенко» на улице Пятницкого, проектировала обновление «Дома врача А.К. Тобина» на улице Карла Маркса, «Заставского пилона» рядом с дворцом спорта «Юбилейный», «Дома книги» на проспекте Революции, ряда объектов дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони.

Алина Морозова