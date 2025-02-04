В Китае считают контрмеры против пошлин США «справедливыми» и «законными»

Власти Китая считают «справедливыми» и «законными» контрмеры, которые правительство КНР приняло в ответ на таможенную политику нового президента США Дональда Трампа в отношении китайских товаров. Об этом во вторник заявили в пресс-службе посольства КНР в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters, Carlo Allegri / File Photo / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters, Carlo Allegri / File Photo / Reuters

«Китай принял необходимые контрмеры в соответствии с действующими законами и нормативными актами, а также основными принципами международного права, которые являются полностью оправданными и обоснованными»,— говорится в сообщении посольства. В дипведомстве также указали, что китайские власти подали иск в ВТО.

В сообщении дипведомства подчеркивается, что в Китае «решительно осуждают и выступают против» решения администрации США ввести дополнительные пошлины «под предлогом проблемы с фентанилом». Как указали в посольстве, КНР совместно с США осуществляет контроль за распространением наркотиков. «США должны объективно и рационально рассмотреть и решить свою проблему с фентанилом, дорожа доброй волей Китая, вместо того чтобы угрожать другим странам произвольным повышением (налоговых. — "Ъ") тарифов»,— призвали в диппредставительстве.

Во вторник 4 февраля Китай объявил о введении 10-процентных пошлин на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Контрмеры были приняты в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины США на товары из Китая. Американские тарифы вступили в силу сегодня, 4 февраля. Китайские пошлины в отношении импорта США будут действовать с 10 февраля.

Параллельно с решением ввести ответные меры против США власти Китая начали антимонопольное расследование против Google. Об этом во вторник объявило Государственное управление по регулированию рынков Китая.

Подробности — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

Анастасия Домбицкая