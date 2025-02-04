Китай начал антимонопольное расследование против Google

Государственное управление по регулированию рынков Китая объявило о начале антимонопольного расследования против Google. В чем конкретно подозревается американская корпорация, регулятор не сообщил. Объявление о расследовании последовало сразу за сообщением Комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР о введении импортных пошлин на некоторые американские товары.

Кроме того, китайские власти внесли в черный список владельца бренда Calvin Klein, PVH Corp., и американскую компанию по секвенированию генов Illumina Inc.

Китай принял все эти меры в ответ на вступивший в силу сегодня, 4 февраля, указ президента США Дональда Трампа о введении десятипроцентных пошлин на товары из Китая. Ответные меры китайских властей вступят в силу в понедельник, 10 февраля.

Интернет-поисковик и подавляющее большинство сервисов Google недоступны для потребителей в Китае с 2010 года. При этом компания сохраняет свою деятельность в стране, в основном на рынке онлайн-рекламы.

О том, за что судят Google в США,— в материале «Рекламный суд».

Кирилл Сарханянц