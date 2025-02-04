Банк России опроверг мифы о цифровом рубле

Банк России отметил всплеск мифов о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах. Среди них — утверждение о принудительном переводе россиян на цифровую валюту и полном отказе от наличных денег. Представитель ЦБ в беседе с РБК отметил, что за подобными рассылками нередко стоят мошенники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста»,— пояснил представитель ЦБ.

Представитель регулятора напомнил, что цифровой рубль выпускается в дополнение к наличным и безналичным средствам, поэтому решение о его использовании является добровольным. «Автоматически такой счет открываться не будет, и за человека его открыть невозможно. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать такой счет»,— подчеркнул представитель ЦБ.

Еще один миф о том, что Сбер уже запустил цифровой рубль и якобы собирает подписи клиентов для их оцифровки, опроверг РБК сам представитель банка. Он напомнил, что цифровой рубль пока не доступен для граждан, так как ЦБ планирует запустить его летом 2025 года.

Пилот по внедрению цифрового рубля начался в августе 2023 года. В ноябре ЦБ продлил до конца 2025 года льготный период по операциям с цифровыми рублями.

О перспективах цифрового рубля — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».