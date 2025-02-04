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В правительстве Петербурга намерены создать комиссию по эвакуации

Власти Санкт-Петербурга намерены создать при городском правительстве эвакуационную комиссию. Соответствующий законопроект разработал комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В настоящий момент документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предполагается, что возглавит комиссию по эвакуации вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Основными задачами новой структуры в Смольном станут планирование, подготовка, организация проведения и всестороннее обеспечение процесса эвакуации населения, а также материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы, говорится в пояснительной записке.

Также сотрудники организации займутся согласованием действий городских властей и силовых структур, которые обеспечат проведение эвакуационных мероприятий в Петербурге. Помимо этого, данная структура будет отвечать за организацию учений по гражданской обороне и подготовку объектов гражданской обороны в городе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе в Петербурге состоялась рабочая встреча зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. На ней обсуждались вопросы обеспечения безопасности в 47-м регионе.

Андрей Цедрик

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