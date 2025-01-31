Медведев обсудил с губернатором Дрозденко обеспечение безопасности в регионе

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Петербург провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. На ней обсуждались «приоритетные предложения региона с учетом реалий сегодняшнего дня», сообщил в своем Telegram-канале глава Ленобласти 31 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

По словам господина Дрозденко, в частности, обсуждались вопросы создания государственной, межведомственной программы по обеспечению инженерно-технической безопасности регионов, граничащих с так называемыми недружественными государствами. «Рассказал о совместной работе Ленобласти с Министерством обороны РФ по защите ленинградского неба»,— уточнил губернатор.

Помимо этого, на встрече также шла речь об обеспечении достаточной и современной системы для укрытия населения при необходимости. «В Ленобласти завершена инвентаризация объектов, составлена программа модернизации. Необходимы корректировки федерального законодательства с тем, чтобы требования к укрытиям соответствовали нынешним угрозам и потенциальным рискам»,— отметил по этому поводу Александр Дрозденко.

«Ъ-СПб» писал, что в пятницу, 31 января, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев посетил Санкт-Петербург. Уточнялось, что он должен посетить одно из оборонных предприятий города.

Андрей Цедрик