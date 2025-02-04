Поставки утонули в цветах

В прошлом году Россия увеличила закупки цветов у Казахстана в 50 раз, до 28 тыс. тонн. Это подсчитали в «РИА Новости» по данным таможенной службы республики. Наибольшую долю составили розы, на которые пришлось 97% отгрузок. Также из Казахстана везут гвоздики, орхидеи, хризантемы и лилии. Таким образом страна почти сравнялась с Нидерландами по поставкам цветов в Россию. Для сравнения — королевство, крупнейший в мире цветочный экспортер, за те же 11 месяцев 2024-го отгрузило в РФ 32 тыс. тонн цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но сам Казахстан едва ли можно назвать производителем, отмечают игроки рынка. Летом 2024-го пошлины на срезанные цветы из недружественных стран выросли в четыре раза, и республика стал удобным обходным хабом для их транспортировки, отметила исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова: «Объем отечественной продукции на российском рынке составляет порядка 19%. Это, конечно, очень немного. Отрасль у нас не готова к импортозамещению, не развита. С тех пор, как летом 2024 года была введена специальная защитная мера — повышенные таможенные пошлины на ввоз цветочной продукции, импортеры из недружественных стран перестроили свои каналы поставки и через страны Евразийского экономического союза продолжают поставлять ее в Россию по низкой ставке. В частности, в этой схеме присутствует и Казахстан. Успешные тепличные комплексы не появляются из ниоткуда. Мы не слышали о том, чтобы там появился вдруг какой-то крупный тепличный комплекс».

За последний год отпускные цены на тюльпаны выросли и у российских цветоводов, и поставщиков из недружественных стран, отмечает отраслевой портал Shopper's. В первом случае — из-за дорогих луковиц из Голландии, во втором — повышения пошлин. Розы тоже стали дороже из-за подорожавшей логистики и слабого рубля. Кроме того, российские производители в этом году, вероятно, обнаружат много брака из-за теплой зимы, считает основатель компании «Цветком» Владимир Панин:

«Цветы все равно будут дороже, чем раньше. В этом году рост цен, допустим, на тюльпаны к 8 Марта прогнозируется на 20%-30%.

В связи с жутким неурожаем прайс на луковицы из Голландии подскочил примерно в 2-2,5 раза. Кроме того, в этом году Международный женский день совпадает День матери в Западной Европе. И может недоставать каких-то определенных видов в связи с тем, что оперативно, в течение трех-четырех дней привезти, как раньше, фуру практически невозможно в случае, если вдруг за неделю до праздников кому-то резко понадобятся цветы. Окажется, что кто-то подвел, кто-то не выполнил свои обязательства, а такое, как правило, часто бывает.

Кроме того, в связи с теплой зимой очень высокая влажность на улице, для тюльпанов это самый ключевой фактор. И немногие наши производители имеют опыт и технические возможности в теплицах с нею бороться. Поэтому мы ожидаем большие выпады и большой процент брака у большинства российских игроков, которые с этими проблемами еще никогда не сталкивались».

В прошлом году отпускная цена на тюльпаны у российских производителей начиналась от 38 руб. за штуку, а сейчас выросла до 60-65 руб. Розничная стартует от 100 руб. против 70-80 руб. в 2024-м. Отпускная цена привозных тюльпанов сейчас составляет не менее 70 руб., отмечает Shopper's.

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Анжела Гаплевская