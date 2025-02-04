Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поставки утонули в цветах

Насколько и почему вырос объем закупок такой продукции у Казахстана

В прошлом году Россия увеличила закупки цветов у Казахстана в 50 раз, до 28 тыс. тонн. Это подсчитали в «РИА Новости» по данным таможенной службы республики. Наибольшую долю составили розы, на которые пришлось 97% отгрузок. Также из Казахстана везут гвоздики, орхидеи, хризантемы и лилии. Таким образом страна почти сравнялась с Нидерландами по поставкам цветов в Россию. Для сравнения — королевство, крупнейший в мире цветочный экспортер, за те же 11 месяцев 2024-го отгрузило в РФ 32 тыс. тонн цветов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но сам Казахстан едва ли можно назвать производителем, отмечают игроки рынка. Летом 2024-го пошлины на срезанные цветы из недружественных стран выросли в четыре раза, и республика стал удобным обходным хабом для их транспортировки, отметила исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова: «Объем отечественной продукции на российском рынке составляет порядка 19%. Это, конечно, очень немного. Отрасль у нас не готова к импортозамещению, не развита. С тех пор, как летом 2024 года была введена специальная защитная мера — повышенные таможенные пошлины на ввоз цветочной продукции, импортеры из недружественных стран перестроили свои каналы поставки и через страны Евразийского экономического союза продолжают поставлять ее в Россию по низкой ставке. В частности, в этой схеме присутствует и Казахстан. Успешные тепличные комплексы не появляются из ниоткуда. Мы не слышали о том, чтобы там появился вдруг какой-то крупный тепличный комплекс».

Как цветочные магазины увеличили продажи и выручку в 2024 году

За последний год отпускные цены на тюльпаны выросли и у российских цветоводов, и поставщиков из недружественных стран, отмечает отраслевой портал Shopper's. В первом случае — из-за дорогих луковиц из Голландии, во втором — повышения пошлин. Розы тоже стали дороже из-за подорожавшей логистики и слабого рубля. Кроме того, российские производители в этом году, вероятно, обнаружат много брака из-за теплой зимы, считает основатель компании «Цветком» Владимир Панин:

«Цветы все равно будут дороже, чем раньше. В этом году рост цен, допустим, на тюльпаны к 8 Марта прогнозируется на 20%-30%.

В связи с жутким неурожаем прайс на луковицы из Голландии подскочил примерно в 2-2,5 раза. Кроме того, в этом году Международный женский день совпадает День матери в Западной Европе. И может недоставать каких-то определенных видов в связи с тем, что оперативно, в течение трех-четырех дней привезти, как раньше, фуру практически невозможно в случае, если вдруг за неделю до праздников кому-то резко понадобятся цветы. Окажется, что кто-то подвел, кто-то не выполнил свои обязательства, а такое, как правило, часто бывает.

Как цветы удобрили пошлинами

Кроме того, в связи с теплой зимой очень высокая влажность на улице, для тюльпанов это самый ключевой фактор. И немногие наши производители имеют опыт и технические возможности в теплицах с нею бороться. Поэтому мы ожидаем большие выпады и большой процент брака у большинства российских игроков, которые с этими проблемами еще никогда не сталкивались».

В прошлом году отпускная цена на тюльпаны у российских производителей начиналась от 38 руб. за штуку, а сейчас выросла до 60-65 руб. Розничная стартует от 100 руб. против 70-80 руб. в 2024-м. Отпускная цена привозных тюльпанов сейчас составляет не менее 70 руб., отмечает Shopper's.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...