Главу «Трассы 74» подозревают в передаче земли под асфальтовый завод за взятку

Третий отдел по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудил в отношении задержанного сотрудниками УФСБ директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В течение двух лет он получил от руководства одной из компаний более 4 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, с апреля 2022 года по август 2024-го Сергей Ефимов получал деньги от заместителя директора коммерческой организации за то, что предоставил компании землю для размещения завода по изготовлению асфальтобетонной смеси. Этот участок был передан муниципальному учреждению на основании договора безвозмездного пользования для размещения автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, задержавшие Сергея Ефимова утром 4 февраля. Ведомство занимается оперативным сопровождением по уголовному делу.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому.