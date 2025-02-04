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В Челябинске директор «Трассы 74» задержан по подозрению в получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске директора муниципального бюджетного учреждения «Автокомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов утром 4 февраля провели оперативно-следственные мероприятия в доме Сергея Ефимова и в офисе спортивного автокомплекса.

В силовых ведомствах информацию о задержании официально не комментируют.

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