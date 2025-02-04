Проект реконструкции таможенного поста «Адлер» проходит Госэкспертизу

Реконструкция пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией проходит этап подготовки. Росгранстрой сообщил, что проект модернизации находится на рассмотрении в Госэкспертизе. Подрядная организация уже демонтировала старый пешеходный переход и обустроила строительный городок, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии напомнили, что через МАПП «Адлер» ежегодно проходят 13 млн человек и 2,7 млн транспортных средств, что делает его самым загруженным пунктом пропуска в России по пассажиропотоку. Ежедневно границу пересекают более 35 тыс. человек и до 8 тыс. автомобилей, в высокий сезон нагрузка увеличивается.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что реконструкция позволит значительно повысить пропускную способность пункта. Согласно проекту, количество полос для движения увеличат до 28, что обеспечит прохождение до 80,5 тыс. человек и 14 тыс. транспортных средств в сутки. Это более чем в 2,5 раза превысит текущие показатели по числу пассажиров и почти в 10 раз — по количеству автомобилей.

Проект также предусматривает улучшение условий для работы контрольных служб и комфортного пересечения границы гражданами.

«Ъ-Сочи» писал, что территорию парковки, прилегающую к российско-абхазской границе, закрыли в целях проведения работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер». В целом на проведение работ выделили более 10 млрд руб.

Вячеслав Рыжков