Напротив границы РФ и Абхазии закрыли парковку в целях реконструкции КПП «Адлер»

Территорию парковки, прилегающую к российско-абхазской границе, закрыли в целях проведения работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер». Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в ФГКУ «Росгранстрой». Согласно проекту, площадка будет переоборудована для нужд государственных контрольных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

«В рамках подготовительного этапа произведены работы по сносу неиспользуемых объектов старого пункта пропуска, завершены работы по обустройству временного строительного городка, а также ведутся работы по подготовке строительной площадки за пределами пункта пропуска с конца 2024 года»,— говорится в сообщении. Строительно-монтажные работы в пункте пропуска начнутся после получения положительного заключения по проекту от ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Вчера, 2 февраля, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что на «кардинальную реконструкцию» КПП «Адлер» выделено более 10 млрд руб. По его словам, реконструкция позволит «в разы» увеличить пропускную способность КПП.

Андрей Куценко