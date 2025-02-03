Напротив границы РФ и Абхазии закрыли парковку в целях реконструкции КПП «Адлер»
Территорию парковки, прилегающую к российско-абхазской границе, закрыли в целях проведения работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер». Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в ФГКУ «Росгранстрой». Согласно проекту, площадка будет переоборудована для нужд государственных контрольных органов.
Фото: пресс-служба Краснодарской таможни
«В рамках подготовительного этапа произведены работы по сносу неиспользуемых объектов старого пункта пропуска, завершены работы по обустройству временного строительного городка, а также ведутся работы по подготовке строительной площадки за пределами пункта пропуска с конца 2024 года»,— говорится в сообщении. Строительно-монтажные работы в пункте пропуска начнутся после получения положительного заключения по проекту от ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Вчера, 2 февраля, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что на «кардинальную реконструкцию» КПП «Адлер» выделено более 10 млрд руб. По его словам, реконструкция позволит «в разы» увеличить пропускную способность КПП.