Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предварительной причиной взрыва в доме в Туапсе назвали утечку газа

В полиции заявили, что предварительной причиной взрыва в жилом доме в Туапсе 3 февраля стала утечка бытового газа. Пострадавший в результате происшествия находится в больнице с ожогами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что сигнал о происшествии получили 3 февраля в 16:30. На место происшествия выехали сотрудники полиции. После взрыва в доме работала следственно-оперативная группа, госавтоинспекторы организовали перекрытие улицы и регулировали движение транспорта. Правоохранители проводят проверку.

«Ъ-Сочи» писал, что после взрыва произошло возгорание на площади 60 «квадратов». Пожар локализовали в 16:23. Открытое горение ликвидировали к 16:35. Полная ликвидация огня завершилась в 17:00. Прокуратура инициировала проведение проверки по факту происшествия.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...