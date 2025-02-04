Предварительной причиной взрыва в доме в Туапсе назвали утечку газа

В полиции заявили, что предварительной причиной взрыва в жилом доме в Туапсе 3 февраля стала утечка бытового газа. Пострадавший в результате происшествия находится в больнице с ожогами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что сигнал о происшествии получили 3 февраля в 16:30. На место происшествия выехали сотрудники полиции. После взрыва в доме работала следственно-оперативная группа, госавтоинспекторы организовали перекрытие улицы и регулировали движение транспорта. Правоохранители проводят проверку.

«Ъ-Сочи» писал, что после взрыва произошло возгорание на площади 60 «квадратов». Пожар локализовали в 16:23. Открытое горение ликвидировали к 16:35. Полная ликвидация огня завершилась в 17:00. Прокуратура инициировала проведение проверки по факту происшествия.

Вячеслав Рыжков