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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоэтажном доме в Туапсе

Туапсинская межрайонная прокуратура инициировала проверку в связи с взрывом бытового газа. Происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Максима Горького, 1, в понедельник, 3 февраля. В результате происшествия один человек пострадал, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о взрыве газо-воздушной смеси поступило в 16:23 от диспетчера ЕДДС. По прибытии на место в 16:29 специалисты установили, что произошло возгорание на площади 60 «квадратов».

Пожар удалось локализовать в 16:23. Открытое горение ликвидировали к 16:35. Полная ликвидация огня завершилась в 17:00.

В ходе операции эвакуировали 18 человек, в том числе двоих детей. К работе привлекли 35 сотрудников и 11 единиц техники, из которых 17 человек и четыре единицы техники МЧС России.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелось двухэтажное частное домовладение на площади 300 «квадратов». В операции по ликвидации возгорания принимали участие 50 специалистов.

Мария Удовик

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