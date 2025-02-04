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Коммерсантъ FM
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Обувь не расходится

Как погодные аномалии влияют на бизнес продавцов и производителей

Теплая погода вмешалась в планы продавцов и производителей обуви: магазины несут убытки из-за низкого спроса на фоне бесснежной зимы. В отрасли признаются, что зимние коллекции распроданы лишь на 20%, а планы на весну приходится серьезно пересматривать. Дело в том, что склады заполнены нераспроданным товаром. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что ситуация связана не только с климатическими аномалиями. Есть ли те, кто выиграл от ситуации? Выяснял Стас Крючков.

Похолодание в отрасли ощутили еще до наступления зимы: минувший год стал урожайным на закрытие обувных фабрик. Теперь другая напасть — даже то, что произведено, не продается, во всяком случае, в классических офлайн-магазинах, с привычными полками и зеркалами. Зимние ботинки и сапоги даже со скидками в полцены не находят своего покупателя. Изменилась стратегия потребителя: он стал более бережлив, а конкуренцию ритейлерам составляют маркетплейсы, ведь они работают с более дешевым импортом, отметил генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев: «Просто денег нет, люди стали экономить, и до 70% просадка совершенно очевидная. Вообще это связано с ситуацией в обувной индустрии: более 60 крупнейших фабрик, которые производили обувь, обанкротились или закрылись. У нас есть офлайн — торговые центры, ритейл, и у нас есть маркетплейсы.

В принципе произвести обувь может много кто и много где. Самое главное — продать».

Житель средней полосы России оказался в ситуации, описанной на страницах учебников экономики. «Король рынка» выбирает между скидками в 50%, а то и 80%. В это время продавцы подсчитывают убытки и думают, как освободить помещения для новых партий. А пока вслед за небольшими фабриками сворачиваются цеха по изготовлению заготовок, колодок и стелек. В 2023-м продажи российских обувных производств выросли на 10%, а теперь профильные издания пишут, что «отрасль рушится как карточный домик». При этом еще в октябре 2024-го исследовательский центр ННЦК подготовил доклад, согласно которому выпуск вырос на 14%. Маркеры не самого успешного сезона были видны уже поздней осенью, для этого прогнозы синоптиков не нужны вовсе, считает эксперт рынка ритейла и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская:

Как теплая зима отражается на бизнес-планах компаний

«Ритейлеры закладывали реально отрицательную динамику. За счет экспансии можно расти, просто торговые точки открываешь в тех местах, где ты еще не представлен, если мы говорим про офлайн. Но глобально все равно все в убытке. Еще и погода не способствует. Мы сидим на стоках, которые уже приехали, и вынуждены сливать предыдущие коллекции, которые не продались. Сейчас будет приходить уже следующая коллекция, а ты еще с этой не закончил. Будет банально некуда складывать зимнюю коллекцию на приход весенне-осенней».

Смогут ли компании компенсировать убытки из-за нераспроданной зимней одежды

В отличие от офлайн-торговли, интернет-селлеры чувствуют себя хорошо независимо от температуры на улице и календарной даты. Но и такие площадки активно распродают залежавшийся товар, объясняет эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Из трех новых клиентов, которые пришли на маркетплейсы за покупкой обуви, двое раньше покупали ее в офлайн-магазинах. Конечно, никто не будет допускать залежей на складах до следующего сезона, поэтому продавцы массово устраивают распродажи, обычно уже начиная с конца февраля-начала марта, с тем, чтобы склады полностью опустошить к апрелю. И все игроки так или иначе после одного-двух месяцев, если товар не продается, начинают делать на него скидки и таким образом, в общем, избавляются от залежалых остатков».

В абсолютных цифрах с января по сентябрь 2024-го в России было продано почти 200 млн пар обуви. И если бы не теплый январь, возможно, повода говорить о снижении продаж не оказалось. Но и повод возник, и ситуация от погоды зависит лишь отчасти.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Стас Крючков

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