«Европа слаба и расколота»

Пошлины США на товары из Европы могут составить 10%. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Telegraph. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что тарифы на импорт из ЕС «обязательно будут введены». Главы Франции и Германии уже предупредили о решительном ответе. В Белом доме, в свою очередь, также сообщили, что требуют от Брюсселя увеличить финансирование Украины, чтобы уровнять его с вложениями Вашингтона. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, как Европа будет выстраивать линию обороны во взаимоотношениях с командой Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Брюсселе состоялся неформальный саммит Евросоюза, первая подобная встреча после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа. Лидеры объединенной Европы решали, как вести себя с новым американским президентом, который не скрывает своего скептического отношения и к ЕС в целом, и к отдельным его членам. Накануне мероприятия республиканец выступил с очередными угрозами, заявив, что уже очень скоро введет пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель, по его мнению, «ужасно относится» к Соединенным Штатам.

Если угрозы будут реализованы, если торговая война разразится на деле, а не на словах, ущерб для европейской экономики будет колоссальным. Вот лишь одна цифра, позволяющая оценить масштаб бедствия: за четыре года, пока Трамп будет оставаться в Белом доме, одни только автоконцерны Германии потеряют от введения пошлин €120 млрд. А ведь проблемы не ограничиваются одной лишь экономикой. Угрозы американского лидера отнять Гренландию у Дании (члена ЕС и НАТО) ставят под вопрос всю концепцию европейской безопасности, которая казалась незыблемой. На кого уповать, на чью помощь рассчитывать в критический момент, если страна, считавшаяся главным союзником, сама покушается на твою территориальную целостность?

Чтобы разобраться в новой геополитической ситуации, лидеры ЕС привлекли на свою встречу таких тяжеловесов, как генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр относительно недавно покинувшей Евросоюз Великобритании Кир Стармер. Их присутствие в Брюсселе в компании лидеров 27 государств ЕС можно было бы расценить как завуалированное предостережение президенту США: если ты зайдешь слишком далеко в своем радикализме, все бывшие союзники объединятся против тебя, и еще вопрос, кто в этом случае окажется победителем.

Но Трамп едва ли испугается такого демарша. Он видит, что его оппонентам в западном лагере не хватает главного — решимости.

Кроме того, у них нет влиятельного лидера, способного повести бунтовщиков за собой, и, наконец, в их рядах нет единства. Среди членов ЕС есть государства, руководителей которых можно скорее отнести к числу политических единомышленников Трампа: это и Италия с ее премьером Джорджей Мелони, и Венгрия, и Словакия. Бельгийское правительство только что возглавил несистемный националист и к тому же сепаратист Барт де Вевер. А на подходе еще и Австрия, где канцлером должен стать Герберт Кикль из крайне правой «Партии свободы».

А тем временем в двух ключевых государствах ЕС — Франции и Германии, которые теоретически могли бы возглавить сопротивление диктату Трампа, серьезнейшие внутриполитические проблемы.

В ФРГ уже в этом месяце пройдут внеочередные выборы в Бундестаг, а Франция с июня 2024-го живет в состоянии постоянного политического хаоса, без полноценного правительства. То есть на фоне энергичного Трампа, ломающего ненавистную ему систему международных отношений, Европа сегодня слаба и расколота. И трудно представить себе, что в обозримом будущем она сумеет выработать внятную линию поведения и стратегию сопротивления.

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Максим Юсин