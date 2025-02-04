«Илон Маск тоже по-своему идейный»

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию закрыто не будет, однако фактически переходит под контроль Государственного департамента. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп приказал заморозить почти всю помощь США другим странам. Смысл этих действий, в частности, привести гуманитарные миссии в соответствие с принципом «Америка превыше всего». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с тем, что USAID нуждается в радикальной реформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Главным врагом USAID выступает Илон Маск. По его мнению, агентство является политическим пристрастным «клубком червей» и распространяет радикально левые идеи и вредит Америке. Реформированию данная структура, по его мнению, не подлежит, ее необходимо закрыть. Дональд Трамп выразился не менее красочно, однако не столь радикально. По словам президента США, USAID «управляется кучкой радикальных сумасшедших, и мы их убираем, а потом примем решение». Речь о независимом агентстве с собственным миллиардным бюджетом, которое управляет американской помощью по всему миру. Это традиционные программы по борьбе с бедностью и последствиями стихийных бедствий, а также очень нелюбимые в современной России проекты поддержки демократии и развития общества. В целом это принято называть «мягкой силой», попыткой нести свет в темное царство и воспитанием правильного человека. Однако в последнее время вопрос этот оказался достаточно спорным. Не до конца понятно, какой человек должен получиться на выходе.

В СССР и современной Российской Федерации это называется тлетворным влиянием Запада. Да, в рамках USAID есть и отдельная программа поддержки граждан нетрадиционной сексуальной ориентации в развивающихся странах. Левые идеи тоже присутствуют, не будем их все перечислять, это не секрет. С другой стороны, USAID несет в мир американское влияние, посредством указанной выше мягкой силы борется с тоталитаризмом и авторитаризмом за демократию.

Если агентство закрыть, соответственно, влияние снизится, а сила останется только одна — жесткая. К тому же место USAID займет кто-то другой, в частности, Китай, причем уже со своими ценностями и идеями.

При этом нужно признать, что все подобные независимые организации, скажем мягко, давно уже устарели и нуждаются в реформировании. Кроме того, нынче все смешалось, непонятно, где демократия, а где наоборот. И, соответственно, факты коррупции, как говорят, также имеют место. Собственно, уже известно, что агентство не закроют, но переформатируют. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, оно должно следовать директивам нового Госдепа в соответствии с программой Дональда Трампа. Так что, вероятно, его очистят от коррупции и левизны, и будет USAID действовать на основе классических ценностей демократии. Почему Маск здесь хочет играть первую скрипку? Наверное, потому что и сам не прочь контролировать миллиардные бюджеты. Впрочем, он тоже по-своему идейный и готов нести свои ценности миру. Хотя, возможно, они не всем понравятся.

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Дмитрий Дризе