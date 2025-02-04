Погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги в январе выросла на 2,2%

По итогам января 2025 года на сетях Октябрьской железной дороги было погружено в общей сложности 7,8 млн тонн грузов. Таким образом погрузка за указанный период выросла на 2,2% к предыдущему году, сообщила пресс-служба ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В том числе, в январе текущего года на ОЖД было погружено 8,9 тыс. тонн (+43,5%) зерна, 2,3 млн тонн (+12%) химических и минеральных удобрений, 2 млн тонн (+9,8%) руды железной и марганцевой.

Также в сообщении отмечается, что в январе на магистрали впервые погрузили 1 млн тонн апатитового концентрата производства Кировского филиала АО «Апатит» на Апатитском железнодорожном узле в Мурманской области.

Напомним, что по итогам 2024 года в адрес портов Северо-Запада на ОЖД было перевезено в общей сложности 26,5 млн тонн удобрений. Таким образом, рост к предыдущему году по данному показателю составил 25,5%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе 2025 года поездки на Октябрьской железной дороге совершили в общей сложности 13,7 млн пассажиров — на 6,7% больше показателя первого месяца предыдущего года.

Андрей Цедрик