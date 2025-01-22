Перевозка удобрений в порты Северо-Запада выросла на четверть в 2024 году

По итогам прошедшего года в адрес портов Северо-Запада было перевезено в общей сложности 26,5 млн тонн удобрений. Таким образом, рост к 2023 году по данному показателю составил 25,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, лидерами по объемам погрузки удобрений на сети ОАО «РЖД» за 2024 год стали Мурманская (14,9 млн тонн, +4,2%) и Новгородская область (5,3 млн тонн, +8,3%).

При этом ОЖД за минувший год погрузила в целом более 24,7 млн тонн удобрений. Это является рекордным показателем для магистрали за последние 15 лет, уточнили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за прошлый год на ОЖД в границах Санкт-Петербурга погрузили около 7 млн тонн. Данный показатель общей погрузки на 11,2% больше, чем в 2023 году.

Андрей Цедрик