Вице-губернатора вернули к истокам

Вечером во вторник президент Владимир Путин подписал указы о добровольной отставке главы Вологодской области Олега Кувшинникова и о назначении временно исполняющим эти обязанности зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова. Ранее близкие к администрации президента источники “Ъ” говорили, что губернаторских отставок в этом году не планируется. Эксперты тоже сомневаются, что вологодская замена станет началом осеннего «губернаторопада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передача губернаторских полномочий Олега Кувшинникова (в центре) Георгию Филимонову (слева) прошла в присутствии Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ Передача губернаторских полномочий Олега Кувшинникова (в центре) Георгию Филимонову (слева) прошла в присутствии Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ

На аудиенцию к Владимиру Путину уходящий вологодский губернатор и его сменщик пришли одновременно, что бывает крайне редко (например, в январе 2017 года глава Адыгеи Аслан Тхакушинов лично представил президенту своего преемника Мурата Кумпилова). Общение с ними господин Путин начал с благодарности Олегу Кувшинникову за то, что тот «сделал для Вологодской области» за 12 лет работы: «Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом вы сами довольны той работой, которая проделана».

«Я знаю, что вы хотели бы, желание такое есть, остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым вы его поставили»,— продолжил Владимир Путин, не уточнив, о какой именно работе идет речь.

В свою очередь, Георгий Филимонов поблагодарил президента за доверие и кратко изложил план своих первоочередных действий.

Олег Кувшинников родился в 1965 году в Череповце, долго работал на заводе «Северсталь», а в марте 2007-го избрался мэром Череповца. В декабре 2011 года, после отставки губернатора Вячеслава Позгалева, был назначен врио главы Вологодской области, а через две недели утвержден в этой должности региональным парламентом по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2014 и 2019 годах дважды переизбирался на новый срок на прямых выборах. Из всех губернаторов, чьи полномочия истекают осенью 2024 года, господин Кувшинников был самым опытным.

Итоги правления Олега Кувшинникова Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил об уходе в отставку. Как изменился регион за время его правления — в материале «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кувшинников

Фото: пресс-служба президента РФ Олег Кувшинников

Фото: пресс-служба президента РФ Олег Кувшинников возглавлял Вологодскую область с 28 декабря 2011 года (с 14 декабря 2011 года — в качестве врио) и проработал губернатором 11 лет, 10 месяцев и 17 дней. За время его правления население области снизилось на 5,7% — с 1,196 млн человек на начало 2012 года до 1,128 млн человек на начало 2023-го (оба раза 43-е место среди субъектов РФ). Рождаемость снизилась на 36,9% — с 13 на 1 тыс. населения за 2011 год (36-е) до 8,2 за 2022-й (48-е место). Смертность за тот же период снизилась на 7,6% — с 15,7 на 1 тыс. населения (65-е место) до 14,5 (53-е место). Уровень безработицы снизился на 4,2 п. п.— с 7,5% по итогам 2011 года (37-е место) до 3,3% по итогам 2022-го (52-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 2,6 раза — с 20,3 тыс. руб. в 2011 году до 53,1 тыс. руб. в 2022-м (оба раза 30-е место). Средние пенсии за тот же период выросли в 2,1 раза — с 8,5 тыс. руб. (21-е место) до 17,6 тыс. руб. (19-е место). Валовой региональный продукт Вологодской области в 2011–2022 годах вырос с 323,1 млрд руб. до 837,9 млрд руб. В 2011 году в области был исполнен бюджет из расчета доходов 39,3 млрд руб., расходов — 46,5 млрд руб. (дефицит — 7,2 млрд руб.). Прогнозируемый общий объем доходов области в 2023 году составляет 111,6 млрд руб., расходов — 132,2 млрд руб., дефицит — 20,5 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2011 году составлял 111,1%, в 2022 году — 94,4%. Количество зарегистрированных преступлений в Вологодской области уменьшилось с 2108 на 100 тыс. человек по итогам 2011 года до 1542 за 2022-й.

43-летний Георгий Филимонов для Вологодской области тоже не чужой: он родился в Томске, но позже семья переехала в Череповец. Там его отец в 1994 году основал Центр боевых искусств, а сам господин Филимонов-младший был чемпионом России, Европы и мира по кикбоксингу. Правда, в сфере управления Георгий Филимонов долго был скорее теоретиком, нежели практиком, причем в сфере международных отношений. После окончания в 2003 году факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешняя культурная политика США как компонент "мягкой силы"», а с 2005 по 2009 год работал в управлении президента по внешней политике, поучаствовав в организации многих внешнеполитических мероприятий с участием президента РФ. Позже занимался научной и преподавательской работой, а в ноябре 2021 года был назначен заместителем председателя правительства Московской области, где курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.

Чем известен врио главы Вологодской области Георгий Филимонов 31 октября в отставку по собственному желанию ушел губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов. Подробности его биографии — в справке «Ъ». Филимонов Георгий Юрьевич родился 23 февраля 1980 года в Томске, позже его семья переехала в Череповец. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Филимонов

Фото: пресс-служба президента РФ Георгий Филимонов

Фото: пресс-служба президента РФ Под руководством отца с детства занимался боевыми искусствами — ушу, кикбоксинг, карате, тхэквондо. Заслуженный мастер спорта России, был членом национальной сборной по кикбоксингу. Многократный чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу, победитель и призер турниров по спортивному ушу и другим боевым искусствам. В 2003 году окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности «международные отношения». Учился в аспирантуре Института США и Канады РАН. В 2005–2006 годах работал на организационной и координационной работе в секретариате Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в «Группе восьми». С 2005 по 2009 год работал в администрации президента в качестве советника управления по внешней политике. Занимался информационно-аналитическим и организационным обеспечением деятельности президента, а также подготовкой внешнеполитических мероприятий с участием главы государства. С 2009 по 2014 год — на руководящих должностях в корпоративном секторе. С 2009 года — доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, с января 2011 года — заместитель заведующего кафедрой, с 2014 года — профессор кафедры теории и истории международных отношений. В 2014–2017 годах был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2015 года — действительный член Академии военных наук. С ноября 2021 года работал заместителем председателя правительства Московской области, курировал вопросы сельского и лесного хозяйства. Доктор политических наук, тема диссертации — «Роль "мягкой силы" во внешней политике США». Является автором научных статей и монографий о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России. Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками. Отец Георгия Филимонова Юрий — вице-президент Федерации кикбоксинга России, в 1994 году он основал Центр боевых искусств в Череповце.

Экс-кандидат в губернаторы Московской области, муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин отмечает, что в команде главы Мособласти Андрея Воробьева господин Филимонов выглядел «совершенно инородной фигурой» — примерно «как (глава Башкирии.— “Ъ”) Радий Хабиров, который некоторое время работал мэром подмосковного Красногорска». По словам депутата, это был единственный человек в правительстве области, который мог позволить себе совершенно независимую и очень масштабную пиар-кампанию.

Член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов, который родился и долго работал в Вологодской области, признался “Ъ”, что узнал о кадровых перестановках в регионе «буквально только что».

«Насколько я понимаю, врио — человек с опытом, работал в Московской области. Может быть, как один из вариантов, что Олегу Александровичу (Кувшинникову.— “Ъ”) предложили какое-то место, и он двинется по служебной карьере дальше. Но это надо уточнять. Мы должны были встретиться завтра, но встречу перенесли».

Напомним, до этого в 2023 году свои посты покинули два губернатора: в марте главу Чукотки Романа Копина сменил Владислав Кузнецов, а руководителя Смоленской области Алексея Островского — Василий Анохин. Осеннего «губернаторопада» близкие к администрации президента источники “Ъ” не ожидали, поясняя, что вводить нового человека в регион накануне президентских выборов-2024 (кампания официально стартует в середине декабря) достаточно рискованно, поскольку врио может не успеть вникнуть в ситуацию.

Олег Кувшинников «был скорее середняком» среди губернаторов, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Он не пользовался особой благосклонностью центра, но корни "Северстали" обеспечивали ему прочные позиции в регионе». Эта отставка, возможно, станет началом ротации глав регионов, у которых в 2024 году заканчивается срок полномочий, добавляет эксперт: «Технически можно ждать до марта, но, если решение о замене принято, можно запускать уже сейчас. Такие решения предстоит принять еще по целому ряду регионов, где позиции губернатора или его мотивация занимать пост не вполне очевидны,— в том числе Астраханской, Липецкой, Оренбургской областям, Республике Алтай, Калмыкии».

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов, напротив, предполагает, что эта замена — «разовая история», связанная со спецификой конкретной ситуации: «Может быть, у предыдущего главы были проблемы со здоровьем. А может быть, есть другая ситуация, которая заставила ротацию ускорить, не дожидаясь весны. Что-то, вероятно, случилось, и нельзя было дальше тянуть». В то же время карьерный рост Георгия Филимонова обсуждался уже давно, отмечает эксперт: «Ходили разговоры, что он восходящая звезда региональной бюрократии и может чуть ли не губернатором Московской области стать. Было очевидно, что этого человека растят, ведут и что его должность не последняя и транзитная». Господин Иванов также обращает внимание на то, что отец подмосковного губернатора Юрий Воробьев — сенатор как раз от Вологодской области, а господин Филимонов-старший — «влиятельный, авторитетный спортивный менеджер и тренер, что очевидно, с большими связями».

Отдел политики