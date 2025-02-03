Politico: Дональд Трамп снова выведет США из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп сегодня, 3 февраля, издаст указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, сообщило Politico со ссылкой на указ президента в распоряжении издания. В 2018 году, во время первого президентского срока, США также вышли из Совета, пояснив, что это не означает «отступление от обязательств в области прав человека».

«США давно обвиняют Совет в предвзятости по отношению к Израилю, а также в покровительстве администрациям, нарушающим человеческие права»,— объясняет Politico причину выхода США из международного органа.

Еще одно распоряжение, которое будет введено указом — запрет на будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Администрация предыдущего президента США приостановила финансирование БАПОР в январе 2024 года. Как утверждает Израиль, некоторые сотрудники агентства связаны с исламистскими группировками, в том числе с палестинским движением «Хамас». Закон о запрете деятельности агентства на израильской территории вступил в силу 30 января.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. В документе отмечалось, что ВОЗ требует от США платежи, несоразмерно большие по сравнению с взносами других стран. Трамп также обвинил ВОЗ в невозможности принять необходимые реформы и «зависимости от ненадлежащего политического влияния членов ВОЗ».

Подробнее об указах господина Трампа — в материалах «Ъ» «Указ указом погоняет».