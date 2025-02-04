«Веголос» настраивается на молодежь

Структура группы компаний «Веголос», один из владельцев которой также контролирует крымскую ГК «Севпроектмонтаж», закрепляется на рынке Белгорода. Застройщик, возводящий здесь жилье у реки Северский Донец, приступил ко второму проекту — ЖК «Молодежный» из четырех десятиэтажек. Общая стоимость нового строительства превышает 1 млрд руб., оно должно быть завершено в конце 2026 года. Риелтор отмечает, что цена на квартиры в этом ЖК выше средней по городу, но плюсы в виде локации, развитой инфраструктуры рядом и современных архитектурных решений могут привлечь покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер будущего ЖК «Молодежный»

Рисунок: наш.дом.рф Рендер будущего ЖК «Молодежный»

Рисунок: наш.дом.рф

ГК «Веголос» через ООО «Специализированный застройщик “Веголос Восточный”» приступила к возведению жилкомплекса «Молодежный» в Белгороде. В рамках этого проекта до конца 2026 года в микрорайоне Спутник планируется в два этапа сдать четыре десятиэтажных дома более чем на 250 квартир. Общая стоимость строительства превысит 1 млрд руб., сообщили „Ъ“ в компании. Финансирует проект белгородское отделение Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Первую очередь планируется ввести в конце этого года, вторую — в конце следующего. Дома строятся на арендованных 2,7 га. Жилая площадь каждой десятиэтажки составит около 2,7 тыс. кв. м, также предусмотрено около 200 кв. м коммерческих помещений. В каждом доме запланировано от 68 до 71 одно- и двухкомнатных квартир площадью 32–48 кв. м. В проекте предусмотрены две детские и одна спортивная площадки. На придомовой территории появится 139 парковочных мест. Вся необходимая социальная инфраструктура находится вблизи ЖК, отметили в компании.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СЗ “Веголос Восточный”» было зарегистрировано в Белгороде в ноябре 2023 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Илона Бодрова. Единственный учредитель — Максим Воропаев.

Господин Воропаев владеет долями еще в нескольких компаниях, использующих название «Веголос». Часть из них зарегистрирована в Крыму. Его партнеры в этих проектах — Виктор Грушецкий и Михаил Чернятин. Последний руководит и владеет белгородским СЗ «Веголос», которое первым и вышло на местный жилищный рынок. Кроме того, господин Чернятин в разных долях контролирует структуры крымской ГК «Севпроектмонтаж», строящей жилье в Севастополе и Алуште, а также работающей на промышленных, военных и социальных объектах, включая госзаказ. В том числе она получила около 2,5 млрд руб. на реконструкцию расположенного в Евпатории санатория «Бригантина “Белогорье”», который власти Крыма безвозмездно передали Белгородской области в 2021 году.

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 января, структуры «Веголоса» совокупно (на портале они не объединены в ГК) занимают в Белгородской области второе место по объемам текущего строительства с 22,6 тыс. кв. м. «Веголос» возводит 17,2 тыс. (третья строчка, если считать по отдельности), «Веголос Восточный» — 5,4 тыс. (18-я строчка). В 2024 году первая компания ввела 8,9 тыс., впервые попав в рейтинг и заняв шестое место. У второй компании сданного жилья не было.

В Белгород «Веголос» зашел в 2022 году с проектом ЖК «Донецкий» на берегу реки Северский Донец. Из запланированных девяти восьмиэтажных домов компания ввела уже три, в марте планирует завершить вторую очередь. Этот проект также финансирует Сбербанк, а региональный гарантийный фонд содействия кредитованию своим поручительством помог застройщику получить финансирование на индивидуальных условиях, отметили в облправительстве.

Руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» в Белгородской области Вячеслав Семенов считает, что новый ЖК будет востребован: «Все делается в современном стиле — большие окна, большие балкона, светлые тона, продуманные планировки». Кроме того, эксперт отмечает удачную локацию — дома будут расположены рядом с лесопарковой зоной, но до центра города можно быстро добраться в том числе на общественном транспорте, что «очень важно для молодежи»,— и развитую инфраструктуру рядом, включая фитнес-центр.

В то же время, подчеркивает господин Семенов, в этом проекте цена немного выше, чем в среднем по Белгороду, что может оттолкнуть покупателей.

Александр Прытков