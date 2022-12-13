Белгород застроят по-крымски

Близкая к севастопольской группе предприятий «Севпроектмонтаж» (СПМ) белгородская компания «Веголос» планирует построить в Белгороде жилкомплекс на берегу реки Северский Донец на Донецкой улице. К 2029 году может быть возведено девять восьмиэтажных «урбан-вилл», двухэтажное административное здание и набережная. Согласно проектной декларации, планируемая стоимость строительства превышает 2 млрд руб. Риелторы фиксируют спрос на впервые представленный на рынке формат — квартиры-студии площадью 20 кв. м. По информации участников рынка, компания может получить еще один, более крупный участок для освоения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

Специализированный застройщик «Веголос» с крымскими корнями строит в Белгороде жилкомплекс «Донецкий» на одноименной улице. По собственным данным, компания планирует девять восьмиэтажных «урбан-вилл» в окружении «живой природы и одновременно близко к историческому центру города». Площадь квартир варьируется от 20,3 до 211,4 кв. м. Также в проекте предусмотрены террасы для некоторых квартир и собственная набережная. Коммерческая недвижимость запланирована на первых этажах домов, а также в отдельно стоящем двухэтажном центре.

Представители «Веголоса» заявили «Ъ-Черноземье» о неготовности комментировать проект, интерес к Белгороду и дальнейшие планы по работе в регионе до завершения строительства первой очереди ЖК «Донецкий».

Из проектных деклараций «Ъ-Черноземье» выяснил, что планируемая стоимость строительства составит 2,03 млрд руб.— возведение каждого дома оценивается в 217,9 млн, административное здание потребует 67,2 млн. На реализацию проекта Северо-Западный банк Сбербанка выделил кредитную линию на 639,1 млн. Также по договору об инвестдеятельности 160 млн предоставило севастопольское ООО «Севпроектмонтаж», генподрядчик проекта.

ЖК займет 3,3 га. Общая площадь застройки составит 31,6 тыс. кв. м, в том числе 25,9 тыс. кв. м жилых и 2 тыс. кв. м нежилых помещений. Площадь каждого из домов составляет 3,32–3,35 тыс. кв. м (непосредственно жилья — 2,77–2,93 тыс.), в четырех из них планируется коммерческая недвижимость на 1,2 тыс. кв. м. Еще 860,9 кв. м займет двухэтажный центр.

Проект рассчитан на 551 квартиру — 59–63 в каждом доме. Количество парковочных мест может оказаться втрое выше — 1,8 тыс.: 856 на придомовой территории (22-130) на каждый дом) и 823 вне ее (33-124). В большинстве позиций, в том числе и для административного здания, указано одинаковое число машино-мест, так что одни и те же параметры могут быть рассчитаны на несколько домов. С учетом этого количество может составить 456 мест — 222 на придомовой территории и 234 места вне ее. В проекте трех домов также указано по детской площадке. Первый дом планируется сдать в первом квартале 2024 года, последний — в третьем квартале 2028 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СЗ “Веголос”» зарегистрировано в Белгородской области в сентябре 2021 года для строительства зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка не раскрывается, чистый убыток в 2021 году составил 19 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Михаил Чернятин.

Господину Чернятину также в разных долях принадлежат несколько севастопольских компаний. Он единственный учредитель ООО «СПМ», совладелец 50% в ООО «СЗ “СПМ”» и ООО «Стройальянс» (этой компанией он еще и управляет), а также 90% в ООО «Бонтел-Крым». Оба «Севпроектмонтажа» зарегистрированы для строительства зданий, «Стройальянс» — для производства электромонтажных работ, «Бонтел-Крым» — для подготовки к продаже собственного недвижимого имущества. Совладелец 50% в СЗ «СПМ» — Александр Дуквен, которому также полностью принадлежат ООО «Строительная компания "Севпроектмонтаж"» и ООО «С.П.М.-Инвест».

По собственным данным, группа предприятий «Севпроектмонтаж» в качестве генерального проектировщика, подрядчика и инвестора строит жилые, промышленные, военные и социально-культурные объекты, в том числе по госконтрактам. На крымском рынке жилья работает в сегментах многоквартирных домов «по индивидуальным проектам», «социально ориентированных» жилкомплексов массовой застройки и малоэтажного жилья. Сейчас СПМ возводит апарт-комплекс в Севастополе. У компании в этом городе сданы восемь домов, а также по одному — в Алуште и Форосе.

В Единой информационной системе жилищного строительства СПМ не представлен. По данным Единого ресурса застройщиков, СК СПМ в 2021–2022 годах не вводила жилье. В 2020 году компания сдала 8,5 тыс. кв. м, годом ранее — 16,9 тыс. Это, соответственно, пятое и четвертое места по объему ввода в городе на то время.

Это не первый проект от иногородних застройщиков в Белгородской области. В апреле один из крупнейших тюменских девелоперов ГК «Энко» заявил о планах возвести в Старом Осколе многоэтажный жилой комплекс на 1,5 тыс. квартир. В конце 2021 года губернатор Вячеслав Гладков не исключал привлечения застройщиков из других регионов, если местные не будут вести себя «адекватно».

Господин Гладков возглавил регион в конце 2020 года. В 2016–2018 годах он работал заместителем губернатора и председателя правительства Севастополя. Нынешний и.о. мэра Белгорода Валентин Демидов в 2017–2019 годах возглавлял департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя. До этого он работал в правительстве Крыма, а позже — мэром Симферополя. Вячеслав Гладков позвал его на Белгородчину в начале 2022 года.

Глава агентства недвижимости «Квартал» Иван Костюков отметил, что большим спросом пользуются квартиры-студии в новом ЖК: «Формат жилья малой площади в Белгороде представлен впервые, и оно уже активно раскупается». Кроме того, по словам эксперта, привлекательности проекту добавляет близость к воде, так как набережные пока в принципе мало освоены.

«Сейчас проблемой может стать недостаточная инфраструктура — пройдет некоторое время, прежде чем рядом будут построены крупные магазины или перестроен существующий ТЦ. Ожидаем расширения автобусной сети, застройщик согласовал с властями дополнительный маршрут общественного транспорта. Когда окончательно будет реализован проект набережной "от БелГУ до Пикник-парка", это будет одно из знаковых мест Белгорода»,— добавил господин Костюков.

Один из участников рынка, попросивший об анонимности, рассказал «Ъ-Черноземье», что от успешной реализации «Донецкого» будет зависеть дальнейшая судьба «Веголоса» в городе. «Предварительно компании одобрили освоение весьма крупного участка в Белгороде, но сначала власти посмотрят, как пройдет первый проект»,— пояснил собеседник «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков