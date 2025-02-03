Генсек НАТО : Евросоюз не сможет защитить себя без США

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны Евросоюза не должны стремиться к обеспечению своей безопасности отдельно от США. Предположение о том, что Североатлантический альянс может существовать без Соединенных Штатов, он назвал ошибочным.

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Фото: Omar Havana / Pool / Reuters Марк Рютте

Фото: Omar Havana / Pool / Reuters

«Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам. Мы все должны держаться вместе. Лично я — ярый сторонник трансатлантического сотрудничества»,— ответил Марк Рютте на вопрос журналистов о возможности создания системы безопасности ЕС без участия США. Запись опубликована на сайте НАТО.

Господин Рютте добавил, что системы безопасности Европы и США не могут быть разделены «по многим причинам». В качестве примера она привел боевые действия на Украине, которые, по его словам, стали не только конфликтом между Москвой и Киевом, но и «геополитическим вопросом».

Сегодня, 3 февраля, в Брюсселе прошло неформальное совещание лидеров стран ЕС по теме коллективной европейской обороны. Марк Рютте на встрече также заявил, что выделения 2% ВВП недостаточно для сохранения безопасности и расходы на оборону нужно увеличить.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа встала в оборонительную позу».