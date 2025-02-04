Минфин идет по следам субсидий

В условиях жесткого бюджета Минфин намерен усилить контроль за распределением госсубсидий для повышения их эффективности. Вслед за реформой раздачи субсидий министерствами и госорганами финансовое ведомство предлагает установить единые правила распределения бюджетных средств и среди подрядчиков госкорпораций, государственных АО и публично-правовых компаний. Им придется проводить конкурентный отбор в системе «Электронный бюджет» — это должно повысить прозрачность процесса и облегчить доступ бизнеса к бюджетным средствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин предлагает изменить с 2026 года правила распределения субсидий среди подрядчиков госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний. Ведомство опубликовало на regulation.gov.ru проект изменений в постановление №1781 от 25 октября 2023 года, устанавливающее правила распределения госсредств, включая гранты, среди юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и производителей товаров, работ, услуг.

Правительство в последние годы активно встраивает госкомпании в вертикаль управления для экономической стабилизации и наращивания инвестиций в значимые проекты. Поправки в Бюджетный кодекс, на которые ссылаются авторы в пояснительной записке, с 2024 года прямо увязали предоставление государственным АО и госкорпорациям субсидий с целями госпрограмм — такие цели включаются в стратегию их деятельности, и их достижение попадает под мониторинг. Поэтому и отбор конечных исполнителей должен проводиться по общим правилам.

Сейчас такие правила распространяются только на госведомства. Госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании (ППК), получив средства из бюджета, самостоятельно определяют порядок раздачи субсидий и их получателей. Разрыв в регулировании создает риски неэффективного распределения бюджетных денег, их концентрации у ограниченного пула подрядчиков. Отсутствие единых правил снижает прозрачность процесса и усложняет контроль со стороны государства.

По проекту с 1 января 2026 года госкомпании и ППК, получающие федеральные субсидии, будут обязаны проводить отбор конечных получателей средств по единым правилам в соответствии с постановлением №1781. Будут доступны два способа отбора получателей субсидий: конкурсный (критерий — лучшие условия достижения результатов предоставления субсидии) и запрос предложений (критерии — соответствие критериям господдержки и очередность подачи заявок на получение льготы). При этом разместить объявление об отборе подрядчиков госкорпорации и госкомпании смогут после согласования с главным распорядителем бюджетных средств. Отбор получателей субсидий должен проводиться в электронном виде: в ГИС «Электронный бюджет» или на сайтах региональных и муниципальных информсистем.

Тем самым государство получит сведения о конечных получателях уже всех бюджетных субсидий. Напомним, что Минфин планировал закончить цифровизацию процесса за три года: перевести в электронный формат раздачу субсидий из федерального бюджета в 2023 году, региональных и целевых муниципальных — в 2024 году, оставшихся муниципальных — в 2025-м. Изменения должны снять проблему низкой осведомленности бизнеса из-за отсутствия централизованного ресурса для получения информации о возможных льготах. Подключение к реформе госкомпаний потребовалось вследствие их возросшей роли в экономической политике: усиление контроля должно снизить риски необоснованного предоставления субсидий.

В секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что документ еще прорабатывается и может измениться. «При распределении субсидий среди юрлиц унификацию вводили для обеспечения конкурентного доступа к отбору, контроля и прозрачности процедур, сроков и требований. Сейчас все данные о субсидиях из реестра (ведомство, объем, требования к получателям, сроки отбора) передаются также на портал госуслуг и доступны всем. С корпорациями также стремимся к этому»,— добавляет представитель чиновника.

Диана Галиева