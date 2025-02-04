Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин идет по следам субсидий

Подрядчиков госкомпаний отберут и учтут в «Электронном бюджете»

В условиях жесткого бюджета Минфин намерен усилить контроль за распределением госсубсидий для повышения их эффективности. Вслед за реформой раздачи субсидий министерствами и госорганами финансовое ведомство предлагает установить единые правила распределения бюджетных средств и среди подрядчиков госкорпораций, государственных АО и публично-правовых компаний. Им придется проводить конкурентный отбор в системе «Электронный бюджет» — это должно повысить прозрачность процесса и облегчить доступ бизнеса к бюджетным средствам.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин предлагает изменить с 2026 года правила распределения субсидий среди подрядчиков госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний. Ведомство опубликовало на regulation.gov.ru проект изменений в постановление №1781 от 25 октября 2023 года, устанавливающее правила распределения госсредств, включая гранты, среди юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и производителей товаров, работ, услуг.

Правительство в последние годы активно встраивает госкомпании в вертикаль управления для экономической стабилизации и наращивания инвестиций в значимые проекты. Поправки в Бюджетный кодекс, на которые ссылаются авторы в пояснительной записке, с 2024 года прямо увязали предоставление государственным АО и госкорпорациям субсидий с целями госпрограмм — такие цели включаются в стратегию их деятельности, и их достижение попадает под мониторинг. Поэтому и отбор конечных исполнителей должен проводиться по общим правилам.

Сейчас такие правила распространяются только на госведомства. Госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании (ППК), получив средства из бюджета, самостоятельно определяют порядок раздачи субсидий и их получателей. Разрыв в регулировании создает риски неэффективного распределения бюджетных денег, их концентрации у ограниченного пула подрядчиков. Отсутствие единых правил снижает прозрачность процесса и усложняет контроль со стороны государства.

По проекту с 1 января 2026 года госкомпании и ППК, получающие федеральные субсидии, будут обязаны проводить отбор конечных получателей средств по единым правилам в соответствии с постановлением №1781. Будут доступны два способа отбора получателей субсидий: конкурсный (критерий — лучшие условия достижения результатов предоставления субсидии) и запрос предложений (критерии — соответствие критериям господдержки и очередность подачи заявок на получение льготы). При этом разместить объявление об отборе подрядчиков госкорпорации и госкомпании смогут после согласования с главным распорядителем бюджетных средств. Отбор получателей субсидий должен проводиться в электронном виде: в ГИС «Электронный бюджет» или на сайтах региональных и муниципальных информсистем.

Тем самым государство получит сведения о конечных получателях уже всех бюджетных субсидий. Напомним, что Минфин планировал закончить цифровизацию процесса за три года: перевести в электронный формат раздачу субсидий из федерального бюджета в 2023 году, региональных и целевых муниципальных — в 2024 году, оставшихся муниципальных — в 2025-м. Изменения должны снять проблему низкой осведомленности бизнеса из-за отсутствия централизованного ресурса для получения информации о возможных льготах. Подключение к реформе госкомпаний потребовалось вследствие их возросшей роли в экономической политике: усиление контроля должно снизить риски необоснованного предоставления субсидий.

В секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что документ еще прорабатывается и может измениться. «При распределении субсидий среди юрлиц унификацию вводили для обеспечения конкурентного доступа к отбору, контроля и прозрачности процедур, сроков и требований. Сейчас все данные о субсидиях из реестра (ведомство, объем, требования к получателям, сроки отбора) передаются также на портал госуслуг и доступны всем. С корпорациями также стремимся к этому»,— добавляет представитель чиновника.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...