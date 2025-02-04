Полицейские рубашки расползлись до приговора

Девять лет колонии и штраф в 1 млн руб. грозят бывшему гендиректору компании БМФ Борису Ляшуку за поставку МВД в рамках гособоронзаказа более 350 тыс. некачественных форменных рубашек. Именно такое наказание запросило для него в прениях гособвинение. Ущерб, причиненный ведомству, следствие оценило в 564,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком суде столицы прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора московского ООО БМФ Бориса Ляшука. В ходе них гособвинитель затребовал для предпринимателя, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Кроме того, прокурор заявил, что подсудимого следует лишить права участвовать в тендерах на заключение госконтрактов.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование обстоятельств поставки в МВД бракованных форменных рубашек было начато следственным департаментом полицейского ведомства еще в марте 2019 года. Через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела руководитель ООО БМФ Ляшук из компании уволился и стал помощником гендиректора ООО «Инициатива». Впрочем, расследование полицейских результатов так и не дало: два года оно велось в отношении неустановленных лиц, обвинение никому не предъявлялось. Лишь в 2021 году, после того как материалы были переданы в ГСУ СКР (причем в управление, специализирующееся на раскрытии преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов), в нем появился первый фигурант. Им стал именно поставщик МВД Борис Ляшук. Отметим, что это был не первый контракт, который господин Ляшук заключил с полицейским ведомством: за год до этой истории он выиграл и другой тендер — на поставку министерству форменных плащей.

28 октября 2021 года Басманный суд отправил предпринимателя в СИЗО, из которого он впоследствии был переведен сначала под домашний арест, а позже — под запрет определенных действий.

Как установило следствие, государственный контракт с ООО БМФ Бориса Ляшука был заключен Министерством внутренних дел 5 мая 2017 года. Со стороны МВД его подписал представитель управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла. В конце мая стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому общая сумма контракта составила 564,5 млн руб. В соответствии с договором компания БМФ должна была изготовить и поставить МВД более 350,6 тыс. рубашек с длинным и коротким рукавом серо-голубого и белого цвета.

Согласно версии СКР, Борис Ляшук, разместив заказ на фабрике «Надежда» в Нижегородской области и желая при этом сэкономить на реализации контракта, давал указания использовать при пошиве продукции низкокачественные нити, не соответствовавшие техническим требованиям. Из-за этого при носке рубашки через какое-то время якобы расползались по швам и быстро изнашивались. Стоит отметить, что помимо рубашек в соглашении речь шла также о поставке компанией форменных блузок и платьев. И хотя никаких претензий к их пошиву у СКР не было, обвиняемому в итоге в качестве ущерба была вменена полная стоимость госконтракта.

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированном ему преступлении Борис Ляшук не признал. Его защита в ходе следствия и суда утверждала, что никаких претензий по поводу качества поставленных рубашек со стороны конечных потребителей не было, а претензионную работу МВД даже не вело. Кроме того, адвокаты настаивали, что правоохранительные органы необоснованно вмешались в спор хозяйствующих субъектов, искусственно переведя его в уголовную плоскость. Впрочем, гражданский иск полицейское ведомство как потерпевшая сторона по делу все-таки к подсудимому предъявило.

Отметим также, что в материалах дела господин Ляшук фигурирует как исполнитель хищения, совершенного в составе группы, но ее остальных участников, включая организаторов преступления, следствие так и не установило.

Олег Рубникович