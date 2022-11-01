Дело сшили некачественной нитью

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование обстоятельств поставки более 350 тыс. бракованных форменных рубашек для сотрудников МВД. Следствие считает, что при производстве одежды были использованы некачественные нити. В результате полицейскому ведомству, по подсчетам СКР, был причинен ущерб в размере 564,5 млн руб. Единственного фигуранта дела — генерального директора компании «БМФ» Бориса Ляшука следствие называет лишь исполнителем махинации, а ее организаторы за три года расследования так и не установлены. Бизнесмен вины не признает. Считая следствие необъективным, он отказался от чтения материалов дела, требуя их скорейшей передачи в прокуратуру, а затем в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела о поставках сотен тысяч бракованных фирменных рубашек для нужд МВД. Уголовное дело о мошенническом хищении бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в марте 2019 года следственным департаментом МВД, и два года в нем фигурировали «неустановленные лица». Однако в 2021 году, когда материалы были переданы в управление ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, в нем появился единственный фигурант — обвинение было предъявлено гендиректору компании «БМФ» Борису Ляшуку. Басманный суд столицы арестовал бизнесмена 28 октября 2021 года, и с тех пор эта мера пресечения не изменилась. А недавно Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство следствия, продлил арест господина Ляшука уже до 14 месяцев — до 26 декабря 2022 года.

Как следует из материалов расследования, партия негодного товара была поставлена полицейскому ведомству пять лет назад по полумиллиардному контракту, заключенному МВД с компанией господина Ляшука. Соглашение было заключено 5 мая 2017 года, со стороны заказчика его подписал Сергей Горелик, занимавший должность замначальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД. В августе было подписано допсоглашение, стоимость поставок в итоге составила 564,5 млн руб. По контракту исполнитель должен был изготовить и поставить МВД более 350,6 тыс. рубашек с длинным и коротким рукавом, серо-голубого и белого цвета, для нескольких категорий сотрудников.

Однако, считает следствие, господин Ляшук, желая сэкономить на исполнении контракта, якобы давал указания использовать при пошиве нити, которые не соответствовали техническим требованиям или были гнилыми, из-за чего рубашки быстро изнашивались и приходили в негодность.

Отметим, что помимо рубашек соглашение предусматривало также поставку компанией «БМФ» для нужд полицейского ведомства форменных блузок и платьев. К их качеству у СКР претензий нет, однако обвиняемому в итоге вменен в вину ущерб на полную стоимость контракта. При этом еще год назад в деле фигурировала сумма ущерба, равная лишь стоимости поставленных рубашек — чуть более 270 млн руб. МВД признано потерпевшим по делу.

По данным “Ъ”, в материалах дела имеются гарантийные письма компании-исполнителя, в которых говорится, что компания «БМФ» готова в случае выявления недостатков заменить поставленную ей МВД продукцию, определен и гарантийный срок: в случае хранения на складах — 10 лет, а в случае носки — один год. Однако заказчик с претензиями к компании не обращался.

Борис Ляшук вины не признает. Считая следствие предвзятым, он отказался знакомиться с более чем ста томами уголовного дела после завершения расследования. Как отметила “Ъ” его адвокат Ольга Шокурова, ее подзащитный настаивает на скорейшей передаче материалов дела в прокуратуру, а затем в суд, однако следователь не делает этого, несмотря на несколько поданных ею ходатайств. Вместо этого, говорит адвокат, под разными предлогами «следователь пытается заставить моего доверителя изменить его позицию и читать тома дела, хотя это противоречит законодательству». «Эти действия убеждают меня, что расследование проведено некомпетентно, и обвинение, затягивая передачу дела в суд, пытается выиграть время, чтобы закрыть свои недочеты»,— подчеркнула госпожа Шокурова. Защита также настаивает, что инкриминируемое господину Ляшуку преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, что делает содержание бизнесмена под стражей незаконным. Однако следствие, резюмировала адвокат, «игнорирует все доводы, которые подтверждают невиновность подзащитного, включая результаты экспертиз и допросы свидетелей», а вместо «установления объективной истины по делу пытается добиться от Бориса Ляшука оговора своих бизнес-партнеров».

Владислав Трифонов