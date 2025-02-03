Мишустин уволил Сергея Мочальникова с должности замглавы Минэнерго

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении с должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова. С 25 октября 2024 года он находится под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Распоряжение об увольнении замминистра опубликовано на портале правовых актов. Сергей Мочальников работал в министерстве энергетики с 2014 года. Замглавой ведомства он был назначен в апреле 2022 года.

24 октября 2024 года Сергея Мочальникова задержали, на следующий день суд отправил его под домашний арест. Он стал одним из фигурантов дела в отношении бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Замминистра явился с повинной».