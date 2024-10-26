Замминистра явился с повинной

Как стало известно “Ъ”, замминистра энергетики Сергей Мочальников, задержанный накануне за махинации при ликвидации шахт, оформил явку с повинной и в отличие от своих подельников, среди которых бывший замминистра Анатолий Яновский, оказался под домашним арестом, а не в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ходатайства УВД Западного административного округа об избрании мер пресечения четырем фигурантам уголовного дела о махинациях в ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Минэнерго Никулинский райсуд рассмотрел за пару часов.

Вначале суд за несколько минут разобрался с замминистра энергетики Сергеем Мочальниковым, которого конвой доставил в наручниках и поместил за решетку. Однако оказалось, что чиновника обвиняют не в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), как сообщило МВД, а в менее тяжком преступлении — злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), о чем и рассказывал “Ъ” накануне.

Более того, выяснилось, что фигурант полностью признал свою вину и даже оформил явку с повинной в полиции, рассчитывая в дальнейшем заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

В таких обстоятельствах следствие просто не могло добиваться отправки фигуранта в СИЗО. Домашний арест замминистра был оформлен до 24 декабря, что не вызвало никаких возражений со стороны защиты.

В отличие от господина Мочальникова, его предшественник в должности замминистра Анатолий Яновский обвинение в мошенничестве категорически не признал.

«Что касается обвинения в мой адрес, то оно является безосновательным и не имеет ко мне никакого отношения»,— заявил бывший чиновник. А его адвокат Руслан Кожура при избрании меры пресечения просил учесть многочисленные награды, которыми был отмечен фигурант, и его проблемы со здоровьем.

Защитник рассказал суду, а затем и “Ъ”, что документы о работах, которые выполнялись на шахтах, до замминистра визировали два десятка человек и он не мог им не доверять. По версии защиты, в действиях господина Яновского если и есть состав преступления, то это не более чем халатность (ст. 293 УК).

Адвокатам господина Яновского в домашнем аресте было отказано, а сам он отправлен в СИЗО. В тюрьму попали и два других фигуранта — Наталья Конева, являющаяся замдиректора ГУРШ, и Асельдир Раджабов, возглавляющий кузбасский филиал ФГБУ. Они также были обвинены УВД ЗАО в махинациях.

При этом госпожа Конева требовала прямо в зале проверить биллинг ее телефона, который она, по словам обвиняемой, никогда не использовала для посторонних контактов.

Защитники отправленных в СИЗО фигурантов обжалуют судебные решения. Обвинение, напротив, рассчитывает найти новые эпизоды их преступной деятельности.

По версии УВД, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделяемые на работы по ликвидации угольных шахт и разрезов. Для этого в Минэнерго РФ предоставлялись документы с ложными сведениями об объемах выполненных работ. По предварительным данным, ущерб от действий чиновников, которые действовали в сговоре с подрядчиками (они были арестованы ранее и сотрудничают со следствием), составил порядка 500 млн руб.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев