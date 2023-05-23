Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела 32-летнего уроженца Донецка Григория Синченко. Его обвиняют в шпионаже, диверсиях и еще более чем 40 преступлениях, совершенных на территории Донецкой народной республики. Впервые мужчина был задержан силовиками ДНР в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и вымогательстве. Дело не дошло до суда, так как Григорий Синченко был освобожден в рамках обмена пленными с украинской стороной. Однако позже он вернулся в ДНР и повторно был задержан в 2020 году. После этого ему вменили еще одну серию взрывов — в частности, Григория Синченко обвинили в покушениях на сотрудников правоохранительных органов, которым он хотел отомстить.

Уроженец Донецка Григорий Синченко, чье дело начал рассматривать Южный окружной военный суд, обвиняется в шпионаже, диверсиях, в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе и многочисленных эпизодах незаконного приобретения и изготовления взрывчатки.

По версии следствия, в 2016 году Григорий Синченко изготавливал взрывные устройства и устанавливал их на торговые киоски в Донецке. Как сказано в материалах дела, при этом он оставлял на месте преступлений записки с текстом «Заплатите, и этот взрыв станет последним». Также в записках был указан адрес электронной почты, на которую следовало написать для подробного обсуждения условий передачи денег.

После нескольких взрывов киосков Григория Синченко задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу. В декабре 2017 года в рамках обмена пленными мужчина попал на территорию Украины, но позже вернулся в ДНР, где, по версии следствия, продолжил свою противоправную деятельность.

В частности, в 2019 году Григорий Синченко якобы совершил подрыв линии электропередачи, опоры железнодорожного моста, вышки мобильного оператора «Феникс» и нескольких автомобилей сотрудников правоохранительных органов ДНР. Погибших в результате взрывов не было. Пострадавшими по делу признаны десять человек — владелец подорванного киоска и сотрудники правоохранительных органов, которых якобы планировал убить обвиняемый.

Подсудимый не стал выражать своего отношения к предъявленному обвинению, попросив дать ему дополнительное время на ознакомление с материалами дела и согласование позиции с адвокатом.

Следует отметить, что в 2021 году Людмила Денисова, занимавшая на тот момент должность уполномоченного по правам человека Украины, в соцсетях обратилась к ОБСЕ с просьбой помочь Григорию Синченко. По ее данным, молодой человек учился в Симферополе на политолога, однако был отчислен по политическим мотивам. Как писала госпожа Денисова, Синченко поехал в Донецк якобы для восстановления документов об инвалидности и был там задержан силовиками, которые обвинили его в работе на Украину.

По данным экс-омбудсмена, в СИЗО молодой человек пережил пытки, и после обмена, состоявшегося в конце 2017 года, решил вернуться в республику, чтобы отомстить. После серии взрывов его задержали. В конце мая 2020 года Григорий Синченко сбежал из изолятора временного содержания, но через месяц его снова задержали. Людмила Денисова сообщала, что в СИЗО мужчина пытался покончить с собой.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону