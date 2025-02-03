Николай Дергунов занял пост строительного замминистра Липецкой области

Бывший вице-мэр Липецка Николай Дергунов занял пост замминистра строительства и архитектуры Липецкой области. К своим обязанностям он приступит с завтрашнего дня. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дергунов будет работать под началом бывшего главы липецкого ФКР Алексея Костина

Фото: горсовет Липецка Николай Дергунов будет работать под началом бывшего главы липецкого ФКР Алексея Костина

Фото: горсовет Липецка

31 января стало известно, что господин Дергунов покидает администрацию облцентра из-за перехода на новое место работы. В мэрии он координировал вопросы городского транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, охраны окружающей среды, а также вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Пост замглавы города господин Дергунов занял в апреле 2023 года, когда администрацией Липецка руководила Евгения Уваркина.

В октябре 2024 года управление строительства и архитектуры региона в качестве и.о. возглавил бывший глава липецкого Фонда капремонта Алексей Костин. После реформы структуры облправительства он получил статус исполняющего обязанности профильного министра.

На этом посту господин Костин сменил Антона Болгова, который руководил ведомством с 2021 года. Он ушел в отставку в августе 2024-го.

Анастасия Колпачева, Алина Морозова