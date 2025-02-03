Страховка кошелек бережет

Центробанк предлагает страховать электронные кошельки как вклады и банковские счета. Держателям могут гарантировать возврат средств до 1,4 млн руб., но есть условия. Пользователи электронных кошельков должны пройти идентификацию. Законопроект разработал регулятор совместно с Агентством по страхованию вкладов. Предложения направили на рассмотрение в Госдуму. Как пишет РБК, поводом для внесения таких изменений стал кейс Киви-банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В феврале прошлого года его лишили лицензии, на тот момент в кредитной организации было почти 14 млн активных кошельков. Они не подпадали под действие закона о страховании вкладов, из-за этого их держатели столкнулись со сложностями возврата денежных средств. Поэтому эта мера вполне обоснована, считает партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова: «Это в принципе логично и соответствует той ситуации, которая сейчас сложилась. Под страхование вкладов подпадают текущие счета в банках, к которым привязаны банковские карты. Электронные кошельки — это похожий инструмент. Соответственно, счет электронного кошелька, на котором хранятся деньги, тоже должен подпадать под страхование. То есть это просто некоторое расширение текущей повестки.

Это будет распространяться на любые электронные кошельки по типу Qiwi, которые можно себе представить. Но инициатива распространяется только на клиентов, которые проходят полную или хотя бы частичную идентификацию, то есть оставляют персональные данные. Сейчас речь только о тех, кто официально регистрируется, а не использует кошельки анонимно. Для тех, кто не хочет, условно, давать свои персональные данные, просто ничего не меняется. Соответственно, те, кому важно, чтобы была возможность в случае чего вернуть эти деньги и быть в первой очереди, те пройдут идентификацию, и никаких проблем с этим не будет».

В марте прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что лимита страхового возмещения в 1,4 млн руб. вполне достаточно. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что упрощенная или полная идентификация пользователя необходима для прозрачности процедуры. Для этого держатели электронных кошельков должны указать фамилию, имя, отчество и свои паспортные данные, а для полной индентификации — подтвердить свою личность в офисе компании.

С помощью гарантий возврата денег регулятор будет мотивировать клиентов отказаться от анонимности, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Дают — не отнимают. С электронными кошельками, особенно после того, что случилось с Qiwi, люди очень насторожились. Крупнейший российский электронный кошелек пострадал из-за отзыва лицензии Киви-банка, и это было для людей довольно значимо, потому что это был распространенный продукт.

Другое дело, что, может быть, его пик популярности прошел. В целом люди обычно хранят на электронных кошельках не так много денег, как на вкладах, но пользуются активно. Это массовый продукт для разных переводов, которым пользуются самозанятые или ИП. Но понятно, что им пользуются миллионы россиян, и какие-то гарантии — это лучше, чем их отсутствие.

Главная цель — не столько гарантировать деньги, сколько заставить людей авторизоваться. Государство хочет контролировать платежи.

Электронные кошельки — это один из самых, скажем так, теневых видов платежей, какие существуют. Кстати, очень интересно, будет ли это распространяться на криптокошельки, которые тоже постепенно будут развиваться. Если вообще не запретят неавторизованные платежи. Маловероятно, но это может привести к тому, что такие платежи тотально уйдут в тень. Вот эта мера, скажем так, мягкая, это пряник, попытка создать некоторые привлекательные условия. Людям говорят, мол, мы ваши платежи застрахуем, если вы авторизуетесь».

Основные положения законопроекта вступят в силу через 180 дней после его публикации. По оценке Центробанка, за девять месяцев прошлого года, объем операций по электронным кошелькам превысил 5,5 трлн руб. При этом из 240 млн держателей только 25 млн прошли полную идентификацию.

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Анна Кулецкая