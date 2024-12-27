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Коммерсантъ FM
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Гражданам подрезали электронные кошельки

Отзыв лицензии у Киви-банка открыл дискуссию о страховании средств

21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви-банка, занимавшего 89-е место по величине активов. Страховую ответственность Агентство по страхованию вкладов оценило в 4,3 млрд руб. Возмещение получили около 11 тыс. ИП и 9 тыс. юрлиц, однако держатели электронных кошельков в их число не попали. На дату отзыва лицензии у банка объем средств на 9,3 млн электронных кошельков составил 4,4 млрд руб. Активов банка хватает для погашения его обязательств, поэтому в отношении него проводится ликвидация, в результате которой владельцы кошельков получат средства.

После отзыва лицензии у Киви-банка было подготовлено предложение застраховать средства на электронных кошельках. Речь о клиентах, которые прошли идентификацию, потому что только в этом случае может быть достоверно установлен получатель страхового возмещения (см. “Ъ” от 27 ноября).

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