Правительство Белоруссии ушло в отставку

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление об отставке правительства страны. Президент Александр Лукашенко поручил нынешнему Совету министров выполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Головченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роман Головченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба правительства Белоруссии, Совет министров сложил полномочия перед вновь избранным президентом, как этого требует конституция республики. Ранее Центризбирком страны утвердил победу Александра Лукашенко на президентских выборах.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИКа, Александр Лукашенко получил рекордные 86,82% голосов. Явка составила 85,69%. Господин Лукашенко вступит в должность президента седьмой раз подряд, он возглавляет Белоруссию с 1994 года. Европарламент призывал власти стран ЕС не признавать результаты выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».